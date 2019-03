Caru' cu vedete: 7 vedete din România care şi-ar dori aceste imagini şterse de pe Internet; Tom Cruise îi interzice lui Nicole Kidman să participe la nunta fiului lor; Cum a cucerit-o cel de-al treilea soț pe Zina Dumitrescu

Dacă aruncăm un ochi în arhiva anilor ’90-2000, observăm că şi vedetele noastre au apelat la această reţetă: s-au “tunat”, s-au “reparat”, iar acum abia dacă se mai recunosc în oglindă. În 1999, când participa la emisiunea “Din dragoste” (Antena 1), Bianca Drăguşanu (37 de ani) avea cu vreo 30 kg în plus, dar nu avea silicoane, năsuc operat şi dinţi de 7.000 de euro. În plus, nici hainele nu aveau nimic în comun cu rochiţele diafane pe care vedeta le creează şi le poartă în zilele noastre. La Mihaela Rădulescu, schimbarea este şi mai şocantă, şi se vede mai mult la nivelul feţei. În prezent, nasul proeminent şi sprâncenele subţiri sunt de domeniul trecutului, însă şi silicoanele par schimbate cu unele mai mari şi mai frumoase, scrie Click. Tom Cruise i-a interzis fostei sale soții, Nicole Kidman, să participe la nunta fiului lor, Connor, care se va însura cu iubita lui, Silvia. Potrivit unor surse, starul, care este un scientolog devotat, nu îi permite lui Nicole, care a părăsit această religie când a divorțat de Tom în 2001, să participe la ceremonie. Connor Cruise, în vârstă de 24 de ani, urmează să se căsătorească cu iubita sa italiancă Silvia, care a fost numită „Prințesa Scientologică”, scrie Unica. Zina Dumitrescu a murit joi, în jurul orei 15:00, la azilul de la Ghermănești. Fosta creatoare de modă a avut trei căsnicii, dar doar de ultima a vorbit, în urmă cu mulți ani, laudativ. Cum a fost cucerită de conferențiarul Costin Dumitrescu? „Jur că nu ştiu dacă a fost ceva în mod special. El m-a cucerit cu simţul umorului, e un tip foarte generos, foarte serios, are foarte mulţi prieteni; el, ca şi mine, a crescut tineri, are foarte mulţi studenţi care sunt acum şefi de catedră. E ardelean, dar ardelean cu studiile făcute în Germania. Şi de atunci suntem împreună şi e bine, e foarte bine.", a declarat ea într-un interviu potrivit Unica. Miercuri, Justin Bieber, în vârstă de 25 de ani, a dezvăluit pe Instagram Stories că a fost interogat de un agent de poliție pentru o pereche de încălțări. Pantofii sport au în componență un fermoar prins de șireturi.Ofițerul care l-a oprit pe Justin a crezut că pantofii sport au o etichetă de securitate, gândindu-se că artistul a furat perechea din magazin. „Virgil, doamne, frate. Mă omori, omule! Doar ce a venit un polițist să mă întrebe de ce am eticheta antifurt pe pantof”, a spus Justin într-un story, potrivit Elle.



Ediţia de miercuri seară a emisiunii „Ferma“ a venit cu imagini care au confirmat ceea ce publicul deja bănuia: Brigitte şi Pastramă încearcă să aibă o relaţie, singurul impediment în calea fericirii lor fiind camerele de filmat. Show-ul din această săptămână a început fix la fel cum s-a terminat săptămâna trecută: cu Brigitte şi Pastramă împreună în acelaşi pat, cu plapuma trasă peste ei, pentru ca restul concurenţilor să nu vadă ce se întâmplă între ei. Însă, oricât au vrut să ascundă scenele care erau interzise minorilor, cei doi nu au putut şi au dat frâu liber pasiunii, scrie Click.