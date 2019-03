​Caru' cu vedete: ​Marius Florea Vizante, replică dură pentru Vladimir Găitan: „Un actor PSD-ist e ori un lingău, ori e orb, ori doar prost“; Boala de care suferă Bianca Drăgușanu: Am descoperit în urma unor analize”; A fost unul dintre cei mai talentați și iubiți actori de la Hollywood, iar acum arată ca un om al străzii

Bianca Drăgușanu avea des căderi de calciu și a descoperit că are probleme cu glicemia, fiind nevoită să facă injecţii cu insulină, pentru a depăşi crizele. Blondina suferă de diabet, „boala secolului 21”, pe care a depistat-o în urmă cu mai bine de zece ani, cauza fiind stresul, dar și curele de slăbire din adolescență. Din fericire, nu a ajuns să-şi facă injecţii zilnic: „De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede„, spunea Bianca potrivit Cancan. Nick Nolte a fost un adevarat exemplu de succes al anilor 70-80 și unul dintre cei mai râvniți bărbați din lume. Epuizat de boală și de singurătate, cu părul răvășit și un aspect neîngrijit imaginea lui este acum departe de cea a unui star de la Hollywod. Actorul a fost surprins alături de fiica sa, Sophie, la cumpărături, iar acesta a șocat cu apariția lui. Acesta își trăiește bătrânețea în singurătatea, iar la un moment dat, s-a scris despre el că ar sta la un azil de bătrâni, scrie Libertatea pentru femei. Actorul Marius Florea Vizante (46 de ani) i-a dat o replică dură mai vârstincului său coleg de breaslă Vladimir Găitan (72 de ani), care i-a criticat pe actorii care contestă prin proteste actuala guvernare. Într-o postare pe Facebook, el a făcut clar faptul că actorii, la fel ca oricare alţi cetăţeni, au dreptul fundamental de a-şi exprima nemulţumirile şi eventualele simpaticii politice. Vizante a subliniat că îl respectă pe Găitan, însă consider că un actor care susţine azi PSD este fie „un lingău atârnător la fleicile de partid conducător, ori e orb, ori doar prost“. De asemenea, Vizante consideră că un actor PSD-ist care nu recunoaşte starea de fapt a României nu poate trece drept un bun cetăţean, scrie Adevărul. Andreea Esca are înfățișare la tribunal pe data de 10 aprilie, după ce o doctoriță din Ploiești a dat-o în judecată, dar și pe alți doi colegi de la Pro TV. În urmă cu mai bine de cinci ani, doctorița Iuniana Stanciu, a fost implicată într-un incident, și a fost probabil nemulțumită de modul în care știrista a prezentat cele întâmplate. Doctorița i-a dat în judecată pe Andreea Esca, dar și pe colegii acesteia, prezentatorii Mihai Dedu și Andreea Marinescu, într-un dosar deschis la Tribunalul Focșani, în vara anului trecut, citează Cancan. Mister în jurul înmormântării Zinei Dumitrescu, celebra creatoare de modă care a murit pe 28 martie, la 82 de ani. Fiul acesteia, Cătălin Negreanu, a decis să incinereze trupul mamei sale, iar de cealaltă parte, manechinele Generaţiei de Aur, elevele Zinei Dumitrescu sunt revoltate că nu i-au putut organiza mentorei lor o înmormântare creştinească. Surse de încredere din cadrul Crematoriului Vitan Bârzeşti au confirmat pentru Click că incinerarea va avea loc sâmbătă, 30 martie.