​Caru' cu vedete: ​Ciara, goală pușcă în cel mai recent videoclip; Pele a fost internat de urgență. Ce a pățit fostul mare fotbalist brazilian; Mădălina Ghenea are un nou iubit celebru și bogat

Videoclipul Ciarei a fost lansat în urmă cu șase zile și are deja aproape 4 milioane de vizualizări. Fanii au fost încântați să o vadă pe artistă în toată splendoarea. În clip, Ciara le oferă admiratorilor și un dans extrem de sexy în pat. Filmările pentru acest videoclip incendiar au avut loc într-o vilă de lux, dar costurile au meritat, având în vedere că noua melodie a Ciarei se bucură de un real succes, scrie Click. Edson Arantes do Nascomento, alias Pele, a fost internat de urgență într-un spital din Paris. Conform primelor informații este vorba despre o criză de tetanie, dar nu e o situație medicală care să-i pună viața în pericol. Pele are o temperatură foarte ridicată și este sub directa supraveghere a medicilor, a anunțat themirror.co.uk. El s-a aflat în Franța pentru o întrevedere cu noul star al naționalei Franței, Kylian Mbappe. El a acuzat o stară de rău toată noaptea trecută, potrivit Libertatea. Noul bărbat din viața Mădălinei Ghenea este nimeni altul decât dealer-ul de artă Vito Schnabel, un cunoscut milionar american, care s-a mai iubit și cu Amber Heard, fosta soție a lui Johnny Depp, dar și cu Heidi Klum. Românca și Vito Schnabel au fost surprinși sărutându-se și îmbrățișându-se. Însă aceasta nu este prima relație pe care Mădălina Ghenea o are cu un bărbat de peste ocean. În trecut, ea s-a mai iubit și cu actorul Gerard Butler, dar și cu designerul Philipp Plein, potrivit Unica. Brad Pitt și Jennifer Aniston au divorțat în 2005, însă au păstrat legătura, în special în ultimii ani. Mai mult decât atât, în acest moment chiar se poate spune că sunt prieteni dacă ținem cont de faptul că Pitt a fost prezent la petrecerea dată în cinstea zilei de naștere a lui Aniston. Printre milioanele de fani care încă mai speră la o împăcare a celebrului cuplu se numără și controversatul Kanye West, scrie Elle. Loredana dă greş uneori din dorinţa de a se mândri cu frumuseţea cu care a fost înzestrată de către mama natură, potrivit admiratorilor. Mărturie stă ultima fotografie încărcată de cântăreaţă. Loredana apare în instantaneu purtând o costumaţie sexy, mult prea provocatoare pentru gusturile unora. Într-un body negru, strâns pe corp şi cu sânii acoperiţi foarte puţin, dar cu un zâmbet de milioane, aşa s-a imortalizat artista în fotografia care a iscat controverse în rândul fanilor, scrie Click.