Caru' cu vedete: Elvis Presley s-a culcat cu fete de 14 ani. A avut o viață sexuală scandaloasă; Chris Martin și Dakota Johnson se vor logodi în curând; Cine este și cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida

Regele Rock’n’Roll se bucura de un succes atât de mare printre reprezentantele sexului frumos, încât cu toţii ne-am imaginat că Elvis a avut o viaţă sexuală cât se poate de bogată. Şi chiar aşa a şi fost! A avut o preferinţă pentru adolescente toată viaţa lui, fiind cuplat cu Reeca Smith, care avea numai 14 ani. Chiar înainte de-a se însura cu Priscilla – care avea tot 14 atunci când a luat-o la el acasă şi şi-au început relaţia amoroasă – Regele Rock’n’Roll se iubea cu Jackie Rowland, tot de 14 ani, potrivitChris și Dakota sunt împreună de un an, cei doi având o relație destul de serioasă. „Familiile lor se întâlnesc des, s-au obișnuit unii cu ceilalți. Dakota are o relație extraordinară cu cei doi copii ai lui Chris, din căsnicia cu Gwyneth Paltrow”, a precizat o sursă apropiată celor doi. Mai mult de atât, se pare că solistul formației Coldplay are deja aprobarea părinților Dakotei, Don Johnson și Melanie Griffith. Sursa a continuat prin a spune că „Chris îi iubește părinții, îi invită mereu la plajă sau la petreceri. Cu toții se înțeleg foarte bine.”, potrivit Elle. Vedeta TV este o prezență constantă în online în reușește cu succes să își țină viața personală privată. Așadar, cine este și cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida? „El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează.", a spus ea potrivit Verdict. Ruby a vorbit pentru Unica despre teama ei la Asia Express și de ce se ferea să fie filmată fără machiaj în cadrul celei mai populare emisiuni tv ale momentului, în România. „Primesc mesaje de la fete care sunt curioase cum ne machiam noi la Asia Express“, recunoaște Ruby. Legat de cât de ușor era să își mențină igiena la Asia Express, Ruby mărturisește: „Ne-am descurcat destul de bine și cu igiena acolo. Ne spălam la chiuvetă, în curțile oamenilor, la furtun, la găleată. Era imposibil să stai curat, în 20 de minute te umpleai de praf. M-am machiat și în cort sau pe oriunde apucam“, a declarat ea.Deși abia a început o relație cu Brigitte se pare că Pastramă nu poate să renunțe nici la Otniela care a fost prima lui mare dragoste în FERMA. Acum ea a avut un moment de slăbiciune și nu s-a așteptat ca el să o șărute pe gură în bucătărie de față cu Bilionera, Kamara și chiar Brigitte care a intrat chiar când ceilalți nu se așteptau. Aparent într-un gest lipsit de importanță Pastramă ar fi vrut să o pupe pe obraz dar buzele lui au alunecat spre buzele ei, potrivit Ciao.