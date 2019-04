​Caru' cu vedete: ​Topul bărbaților celebri din România care au devenit tătici la vârste de bunici; Primele poze cu Laura Andreşan însărcinată; Oana Mareș revine în televiziune după o pauză de 4 ani.

Chiar dacă e cel mai “proaspăt” tătic din showbizul românesc, artistul de muzică populară Ionuţ Sidău se află pe ultimul loc. Frumoasa lui soție, Ileana, i-a dăruit în urmă cu aproape două săptămâni o fetiță. Cântărețul a devenit tată la 51 de ani. Pe primul loc în topul bărbaților celebri din România care au devenit tătici la vârste de bunici se clasează Petre Roman, care are acum 72 de ani. Fostul premier și-a cunoscut fiul pe care îl are cu cea de-a doua soție, Silvia Chifiriuc, în urmă cu 10 ani pe când el avea 62 de ani, potrivit Cancan. Fosta bombă sexy, care în trecut cataloga bărbaţii prin patul cărora trecea după perfomanţele sexuale, s-a retras de câţiva ani din lumea pestriţă a showbiz-ului şi s-a axat pe relaţia pe care o are cu Grasu XXL, rapperul cu care formează un cuplu de peste 10 ani. Cum legătura lor este una extrem de serioasă, iată că fosta starletă a dat vestea că este însărcinată şi urmează să devină pentru prima dată mămică. Laura Andreşan nu şi-a schimbat doar look-ul de când nu mai apare în cercurile mondene, ci şi obiceiurile. Are o coafură cuminte, poartă ochelari de vedere, haine elegante, fără decolteu ameţitor şi stă cu burta pe carte, scrie Click. În urmă cu ceva timp, Oana Mareş a prezentat emisiunea „Its show time” iar acum, după o pauză de patru ani, fosta soție a lui Augustin Viziru va reveni pe micile ecrane, pentru a prezenta emisiunea „OANApp, care va fi difuzată pe TVR 2. „Am rămas cu emoția și fericirea că am fost la Televiziunea Română!' Televiziunea Română este o dragoste mai veche pentru Oana Mareş. Prezentatoarea TV a povestit pentru Viva!



De 21 de ani, revista Avantaje organizează Gala Femeia Anului, în cadrul căreia decernează Premiile Femeia Anului, unele dintre cele mai longevive și de înaltă ținută distincții din România. Aceste premii de excelență sunt o recunoaştere datorată femeilor de valoare din România, dedicării, talentului, sensibilităţii, implicării lor în viaţa socială şi nu în ultimul rând, puterii feminine de a lupta. La cea de-a XXI-a ediții a Galei vor participa vedete și personalități din domeniile culturii, sănătații, implicării sociale, educației, sportului sau artei autentice, nume reprezentative pentru femeile din România.Când ne gândim la intervenții estetice nu putem să nu menționăm familia Kardashian-Jenner, membrii acesteia devenind parcă un simbol al transformărilor de acest gen, având în vedere că viața luxuriantă de care au parte și linia de succesiune înstărită din care provin le-a permis acestora „să se joace” cu înfățișarea lor la cel mai înalt nivel.Familia a devenit faimoasă în urma unui show de televiziune, „Keeping up with the Kardashians”, în care aceștia își expun viața personală și opulentă pe micile ecrane, însă și sex tape-ul lui Kim Kardashian a contribuit la această „recunoaștere” în plan social, scrie Click.