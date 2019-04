​Caru' cu vedete: ​Înainte, se droga până nu mai știa de el. Cum arată Charlie Sheen de când și-a învins ”viciile”?; Raluca Bădulescu s-a împrumutat la bănci și-a făcut foamea, ca să-și ia haine; Portretul actriței Maia Morgenstern, transformat în „icoană” într-o catedrală

Cu dependenţele de acest gen te lupţi toată viaţa, însă prima etapă din acest proces este cea mai grea. Ei bine, Charlie Sheen (53) a depăşit-o cu bine şi spune că viaţa lui s-a îmbunătăţit considerabil. În prima lui apariţie televizată în multe luni, Charlie a povestit cum dependenţa de alcool îl făcea încapabil să aibă grijă de propiii copii şi că adesea se simţea „posedat de un demon”, atunci când ”setea” de alcool se făcea simţită, potrivit Click.



Raluca Bădulescu recunoaște că moda e totul pentru ea și că nu ține cont de nimeni și nimic când vine vorba de haine și de accesorii. De-a lungul vieții, s-a întâmplat nu doar să rămână fără un ban în buzunar după ce și-a cumpărat ceva de îmbrăcat, ba chiar să și facă și credit la bancă pentru a-și lua haine! „Am avut credit la bancă, pe bune, fără caterincă, să-mi iau niște chestii. Am ajuns și la nivelul în care am mâncat în trei zile un burger pentru o geacă”, a mărturisit vedeta potrivit Libertatea. Chipul actriței Maia Morgenstern a fost ridicat la rang de icoană în celebra Catedrală Monserrate din Bogota, Columbia. Astfel, portretul său se află alături de icoane, la loc de rugăciune, în catedrală: „Am avut, la un moment dat, o revelație, fiind la Bogota, unde am triumfat cu câteva spectacole. Am dorit să vedem una dintre cele mai interesante catedrale, care este pe vârful unui munte, o catedrală catolică. Și acolo, alături de icoanele uriașe care erau în biserică, unde era locul de rugăciune și unde se aprindeau lumânările, erau portretele uriașe ale Maiei Mogenstern din filmul în care a interpretat-o pe Maria”, – a dezvăluit actorul Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, după cum citează Unica. Prezentatoarea TV este foarte prezentă în mediul online şi la evenimentele modene, unde merge cele mai multe ori singură, neînsoţită. Partenerul său stă departe de viaţa mondenă şi se fereşte de camerele de luat vederi. Deși au o relație de ani buni, nu mulți sunt cei care îl cunosc pe soțul artistei, având în vedere că acesta nu apare pe micile ecrane sau în cadrul evenimentelor. Alexandru Vaida nu are nici conturi pe reţele de socializare şi îşi cam „dojenește” soţia că îşi pierde timpul pe Facebook sau Instagram, potrivit Click. La doar 15 ani, Emma Neagu, ajunsă în semifinale la „Românii au talent“ în acest sezon, a murit din cauza cancerului osos. Florin Călinescu, jurat al concursului de talente, a reacţionat după ce a aflat de moartea tinerei. ”Emma. Te rog să ne ierţi!” este reacţia de pe Facebook a lui Florin Călinescu unde a pulicat şi o fotografia cu adolescenta. La “Românii au talent”, Emma a impresionat juraţii, aşa cum a impresionat o ţară întreagă: „Să văd un copil în faţa mea cu astfel de atitudine mi se pare dincolo de orice închipuire. Acest copil are o demnitate extrordinară”, a spus Florin Călinescu, scrie Adevarul.