​Caru' cu vedete: Prinţul William n-a fost prima ei alegere. Primul bărbat de care a fost îndrăgostită Kate e acum un actor celebru; Kit Harington, despre sărutul cu Emilia Clarke, din ”Game of Thrones”. Ce spune soţia lui, actriţa Rose Leslie?

„Mie mi se pare că mănânc prea mult, dar doctorul a spus că trebuie să mănânc tot ce mi-a spus el. Nu ştiu dacă o să mai slăbesc 12 kilograme într-o lună, dar sigur mai am 20 de slăbit.(...) Dimineaţa mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscut de ovăz. Ca şi snack, am un măr, ceea ce este viaţă, pentru că eu, o lună de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine şi carne şi peşte. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie.”, a spus Amalia conform okmagazine.ro