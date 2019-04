Caru cu vedete: Mihaela Rădulescu, scandal la ”Fermă” cu fosta producătoare: ”Prezentatoarea a agresat-o fizic, dar șefii din PRO TV au mușamalizat totul!”; CRBL și Oase au câștigat finala Asia Express; Caroline Wozniacki a făcut petrecerea burlăciţelor în costum de baie

Una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis ale momentului se mărită. Este vorba despre daneza Caroline Wozniacki, în vârstă de 28 de ani, care a publicat o serie de poze spectaculoase de la petrecerea burlăciţeor, una care a avut loc în peisajul exotic din Bahamas, potrivit OK! Magazin

Cristina Spătar (46 de ani) a trecut, în sfârşit, peste lunga depresie cauzată de divorţul prin care a trecut în 2016, a plecat din vila conjugală, iar acum iată că i-a zâmbit și Cupidon. "Am un iubit. Toarte fetele au un iubit, eu de ce să nu am?... Am burtă şi nu-i bine. O să apelez la o liposucţie ceva. Fac şi mult sport”, a declarat artista pentru Click