Caru' cu vedete: Cu ce se ocupa What’s UP înainte să devină un artist cunoscut. Nu îi este rușine să recunoască; Ce alte celebrități, în afară de Kim Kardashian, au urmat studii juridice; Lady Gaga, Dwayne Johnson și Michelle Obama, pe lista celor mai influenți 100 de oameni din lume

Este unul dintre cei mai renumiţi actori din Cetatea Filmului, însă obsesia pentru operaţiile estetice i-au distrus chipul. La acestea se adaugă şi perioada în care a practicat boxul profesionist. ”Angel Heart” ori ”9 săptămâni şi jumătate” sunt filmele care l-au pus pe harta celor mai doriţi actori de dinainte de anii `90. Anii ce-au trecut au fost la fel de satisfăcători pentru celebrul Mickey Rourke, chiar dacă a decis să părăsească actoria şi să intre în lumea boxului profesionist, scrie Click.



What's UP este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, însă nu mulți știu cu ce își câștiga acesta existența înainte de a deveni celebru. Cel care i-a lansat prima piesă a fost Marius Moga, iar de atunci viața lui s-a schimbat total. „Printre primele joburi a fost să pun parchet şi nu era laminat. Se punea greu. Pe urmă am vândut haine. Am fost şi dispecer”, a spus What’s UP la „Vorbește lumea”. Artistul a vorbit și despre cea mai importantă zi din viața lui, nunta cu Simina, scrie Libertatea.



Lista, care este întocmită anual, nu este un clasament. Personalitățile incluse dun repartizate în cinci categorii: Titani, Pionieri, Artiști, Lideri și Legende. În liga Pionierilor au fost incluse personalități precum actrița Sandra Oh, modelul Crissy Teigen și jucătoarea de tenis Naomi Osaka. În liga Artiștilor se află actorii Remi Malek, Regina King, trupa BTS și cântărețul Ozuna. În lista liderilor au fost incluși politicianul Nancy Pelosi, președintele american Donald Trump, premierul australian Jacinda Ardern, Papa Francisc și vicepremierul italian Matteo Salvini, potrivit Unica. Internetul vuiește de săptămâna trecută, de când Kim Kardashian a anunțat că urmează studii în domeniul juridic. Bazându-se pe același raționament, multe alte celebrități au urmat cursuri de drept înainte de cariera care i-a adus în lumina reflectoarelor. Gerard Butler a urmat cursurile University of Glasgow School of Law și chiar a obținut poziția de avocat junior în Edinburgh. Totuși, acesta s-a mutat la Londra la scurt timp după pentru a-și construi o carieră în film. Andrea Bocelli a studiat dreptul în cadrul University of Pisa, însă nu a durat mult până când s-a hotărât să-și urmeze pasiunea din copilărie, muzica, potrivit Verdict. Divele de peste Ocean dau startul, la fiecare început de an, în materie de modă. Cum multe dintre ele, printre care şi Rihanna, au păşit pe covorul roşu al unor evenimente cu ştaif, în ţinute verde-neon, iată că, hop!, şi vedetele noastre au intrat în horă. Gianina Corondan (48 de ani), prezentatoarea emisiunii ”Vizita de lucru”, difuzată de TVR, dar şi on-line, pe Internet, are o pieptănătură avangardistă. Însă o adevărată apariţie tv a fost, deunăzi, la PRO TV, solistul de muzică rap şi hip hop, Răzvan Bătrânu, alias Boier Bibescu, a cărui barbă este tot verde-neon, ca o tufă de la Grădina Botanică, potrivit Click.