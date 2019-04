Caru' cu vedete: Erau cei mai iubiţi comedianţi! Ce a făcut Stan după ce a murit Bran, partenerul lui?; Andreea Bălan a intrat în sala de repetiții, după cele trei operații suferite: „Ne pregătim de vară”

nemaivăzute

Au realizat împreună 23 de filme, 32 de pelicule mute, 40 de scurt-metraje şi multe alte producţii care s-au dovedit a fi de succes şi care au rămas reprezentative pentru Golden Age-ul comediei. Prima lor apariţie comună a fost în ”Duck Soup” şi ”Slipping Wives” în 1927, impunându-se atunci ca un duo genial al comediei internaţionale. Totul avea să se schimbe, însă, odată cu tragica trecere în nefiinţă a lui Bran, în 1957. Durerea lui a fost atât de mare încât Stan Laurel („Stan”) a decis să se retragă din actorie, refuzând să mai apară pe scenă ori pe micile ecrane fără prietenul lui, scrie okmagazine.ro . Doru Todoruț, solistul ce ani buni a fost în clasamentele muzicale prin Deepcentral, începe o nouă etapă muzicală, în Duminica Floriilor, cu noua sa formație 2 GENTS. Un debut cu un scop caritabil, în beneficiul Fundației Hospice - Casa Speranței. Intitulat „Symphony for Life-Timp pentru Viață”, concertul de debut al trupei 2 GENTS (Doru Todoruț și fostul Sistem, percuționistul Ciprian Rogojan) este unul sub semnul semificației marii sărbători creștine, fondurile încasate urmând să fie donate pentru îngrijirea unor copii și adulți ce trăiesc cu o boală incurabilă, scrie libertatea.ro , pe numelerealBergling,-a luat, Oman, pe 20 aprilie anul trecut. Avicii,primele locuritopurileBritanie, a fost unulceibunidin domeniu. Muzicianul aturneeanul 2016 dinbolii, artistul s-a aflatde. Cei doi au petrecut clipe frumoase, Oman. Poze pe ciao.ro „Hei dragilor, am intrat în sala de repetiții cu echipa mea minunată. Ne pregătim de vară ? Eu deocamdată sunt mai mult cu privitul, ei dansează în mega forță, dar mă simt bine si abia aștept să dansez și eu”, a scris Andreea. În timpul operației de cezariană, Andreea a suferit o embolie amniotică, o complicație care se întâmplă o dată la 80.000 de cazuri, doar 10% dintre paciente reușind să supraviețuiască. Au urmat trei operații pentru artistă și multe zile grele, peste care însă a trecut cu bine, scrie libertatea.ro . „Violeta îmi seamănă mult, foarte mult. Are doar ochii albaștri față de cei căprui ai mei, dar semănăm perfect. Mă uit la ea și mă văd pe mine Andreea cea mică… Povestim foarte mult, ieșim în parcuri. Avem grijă de animalele noastre, grădinărim împreună. Ea face fotbal feminin. O încurajez. Îi place și pianul. Pe plan artistic moștenește câte ceva și de la mine, și de la tatăl ei. E firesc să fie așa”,a spus Andreea Marin conform perfecte.ro