Caru' cu vedete: Fanii lui Britney Spears protestează la Los Angeles pentru externarea cântăreței dintr-un spital de psihiatrie; Celine Dion vrea să se mutileze? Decizie ciudată după ce a slăbit îngrijorător; Anca Serea le răspunde celor care o critică pentru că este însărcinată a șasea oară

Fanii cântăreţei Britney Spears au protestat, luni, la Los Angeles, cerând ca vedeta să fie externată din clinica de psihiatrie, unde este internată. Manifestația vine după apariția unor zvonuri conform cărora artista se află acolo împotriva voinței ei. Un grup de protestatari s-au adunat în faţa primăriei din West Hollywood. Oamenii țineau pancarte cu mesaje precum: „Free Britney” – „Eliberați-o pe Britney” şi „Truth Will Set Her Free” – „Adevărul o va elibera”, potrivit billboard.com. Protestul a fost transmis în direct pe YouTube, potrivit Libertatea.



În ultimele luni, fotografiile cu Celine Dion care au apărut în presă i-au speriat pe fanii artistei, deoarece aceasta a slăbit îngrijorător de mult şi a ajuns doar piele şi os. Aceştia consideră că artista nu este pe drumul bun, dar Celine Dion a avut un mesaj pentru câtcotaşi, afirmând că persoanele care nu o plac ar trebui să nu se mai uite la ea. Cu toate acestea, se pare că Celine Dion a fost afectată de toate criticile apărute în ultimele luni în presă, iar în cele mai recente interviuri a vorbit despre alte schimbări pe care vrea să le facă şi pe care unii le-ar putea considera un act de mutilare, potrivit Click. Anca Serea a ales să le răspundă răutăcioșilor, cu zâmbetul pe buze și fără nicio jenă, în exclusivitate, în revista Unica: “O familie numeroasă este tot ceea ce mi-am dorit încă de când eram copilă. Ei sunt cea mai mare împlinire și bogăție spirituală, mă simt nemuritoare datorită lor și nimic în această călătorie nu se compară cu legătura între prunc și mamă.“ Anca Serea se mândrește cu familia minunată pe care o are alături de Adi Sînă și nu acordă importanță gurilor rele care o critică pentru faptul că adoră rolul de mamă, scrie Unica. Alex Ashraf a petrecut în compania intimă a unei sexy-domnișoare, până la cinci dimineața, într-un renumit club din București. Din câte se pare, palestinianul a profitat pe deplin de ieșirea nocturnă, mai ales că nu a fost însoțit de celebra lui parteneră de viață. Așa se face că soțul Queridei s-a întreținut cu o sexy domnișoară până la cinci dimineața. Din cauza volumului ridicat al muzicii, dar și a dialogului foarte volubil, cei doi s-au apropiat extrem de mult unul de celălat. Puține au fost momentele în care cei doi au stat separat, potrivit Cancan. Nu mai este un secret faptul că Brigitte este adepta operațiilor estetice. Implant mamar, implant fesier, dar și o serie de alte intervenții la nivelul feței care au ușurat-o peste 35.000 de euro. De partea cealaltă, Florin Pastramă este și el un bărbat cochet, atent cu imaginea lui, mereu cu freza făcută și cu tenul hidratat cu alifii. Cea mai scumpă investiție a fost cea dentară, pentru că el a apelat la medicul stomatolog Yazan Aq care i-a fațetat toată dantura. În jur de 15.000 ar fi costat toată procedura de fațetare, scrie Click.