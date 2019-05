​Caru' cu vedete: Când va fi înmormântat Răzvan Ciobanu; Roxana Ionescu a fost cerută în căsătorie; Prima imagine cu bebelușul Gabrielei Cristea și al lui Tavi Clonda

Designerul vestimentar va fi înmormântat joi, 2 mai, la Cimitirul Progresul din Bucureşti. „Va fi depus la cimitirul Progresul, la capelă. Cine vrea să aprindă o lumânare şi să aducă o floare va fi priveghi timp de 2 nopţi şi înmormântarea va fi joi”, a declarat Laura Vicol, o prietenă bună de-a creatorului de modă, care a precizat că ora înmormântării nu a fost deocamdată stabilită, conform Click. Vedeta urmează să nască în luna octombrie și trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, însă, nunta va avea loc cel mai probabil anul viitor. Ea a fost cerută în căsătorie de Tinu Vidaicu, la sfârşitul lunii aprilie, după ce au aflat că vor deveni părinți. „Este cel mai frumos lucru după ce am aflat vestea de bebe. Cumva, anul ăsta a început în forţă şi o să se termine la fel pentru că în octombrie este data în care vom face cunoştinţă cu bebe. După care, la anul vor fi toate cele, nunta… Nu fac nunta anul acesta”, a declarat Roxana Ionescu potrivit Cancan. Gabriela Cristea a realizat primul pictorial cu familia si a povestit cum s-a schimbat viața ei după ce a devenit din nou mamă. „Experiența de mamă nu se compară cu absolut nimic, este o experiență nouă pentru care tu crezi că ești pregătit, dar, de fapt, niciodată nu ești suficient de pregătit. Iar experiența cu doi copii este una despre care aș putea să vorbesc cinci zile de aici înainte. Nu e ușor, e chiar destul de complicat...”, a declarat ea potrivit Libertatea. Jennifer Garner a primit tilul de cel mai frumos om din lume din partea revistei People. Motivul pentru care actrița a fost aleasă pentru această distincție este „modul de viață echilibrat, în care îmbină cariera, activitățile caritabile și creșterea celor trei copii ai ei”. Garner, în vârstă de 47 de ani, este actriță, co-fondator al companiei de produse alimentare organice pentru bebeluși Once Upon a Farm și este ambasadoare a grupului care militează pentru drepturile copiilor Save The Children, potrivit Unica. Timp de 20 de ani, Shannen Doherty şi-a dorit un copil, însă nu a rămas însărcinată, iar visul ei s-a năruit definitiv în anul 2015, atunci când actriţa a aflat că are cancer. Din fericire, cea cunoscută ca Brenda din „Beverly Hills, 90210“ a învins boala, iar în anul 2017 dezvăluia că se simte mai bine ca niciodată. Zilele trecute, Shannen Doherty a afirmat că a acceptat să facă parte din distribuţia noului serial „Beverly Hills, 90210“, care urmează să fie filmat cât mai curând şi în care vor apărea toţi actorii care au luat parte şi la primul proiect. Singurul care va lipsi este Luke Perry, decedat în acest an, potrivit Click.