Caru' cu vedete: Un alt model brazilian a murit; Brad Pitt i-a luat un cadou de 79 de milioane de dolari lui Jennifer Aniston de ziua ei; Topul celor mai bine plătiți actori de la Hollywood în 2019

Modelul brazilian Caroline Bittencourt a murit duminică în Sao Paolo după ce ambarcaţiunea în care se afla împreună cu soţul său a fost destabilizată de o furtună puternică. Presa a scris că ar fi încercat să-şi salveze căţeii, fapt pe care soţul său îl neagă. Modelul se afla împreună cu soţul său Jorge Sestini şi cu cei doi câini într-un cataraman (un tip de ambarcaţiune cu vele) când a izbucnit o furtună puternică (cu rafale de peste 96 de kilometri pe oră) care a balansat vasul aruncându-i peste bord pe cei doi căţei, scrie tmz citat de Adevarul.



Brad Pitt vrea să o recucerească pe fosta soţie? Actorul ar fi făcut un gest costisitor de ziua lui Jennifer Aniston, care a împlinit recent 50 de ani. Cu toate că au divorţat în 2005, Brad ar visa să se împace cu Jennifer, acum că sunt amândoi singuri şi i-ar fi făcut cadou o locuinţa care costă 79 de milioane de dolari. Jennifer Aniston a împlinit 50 de ani pe 11 februarie, iar Brad Pitt a profitat de ziua de naştere a fostei soţii pentru a-i face un dar cu care să o recucerească, scrie Click. Ryan Reynolds, actorul canadian cunoscut pentru rolul principal din seria de filme "Deadpool", are cel mai mare salariu de la Hollywood în anul 2019, potrivit Variety. El a primit 27 de milioane de dolari pentru prezenţa în filmul "Six Underground", o producţie Netflix care nu are încă o dată de lansare. Dwayne ‘The Rock’ Johnson este cel de-al doilea cel mai bine plătit actor, fiindrecompensat cu 20 de milioane de dolari pentru rolul lui Luke Hobbs din filmul „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”. Robert Downey Jr. a fost plătit cu 20 de milioane de dolari pentru rolul lui din filmul „The Voyage Of Doctor Dolittle”, scrie Libertatea. Rukaya Mirza, o bloggeriță de călătorie, trăiește o viață de lux în vestul Angliei alături de părinți. Obișnuită să călătorească doar în locații exotice și să locuiască în hoteluri de lux, tânăra a avut un șoc când s-a lovit de realitatea din stradă, scrie The Sun. Tânăra a participat la o emisiune în cadrul căreia copiii bogați trebuie să trăiască câteva zile asemenea oamenilor fără adăpost. În urma experienței, Rukaya a devăluit că a rămas cu traume. Rukaya a povestit că în timpul experiemntului, doi bărbați au confudat-o cu o prostituată și i-au cerut favoruri sexuale, potrivit Stirile Protv.



Cristinei Ciobănaşu (22 de ani) s-a născut în Vorona Mare, Botoşani. Până acum 11 ani locuia într-o casă cu o singură cameră, fără baie sau bucătărie alături de fratele său mai mic, Tudor, şi de bunica din partea tatălui, care a învăţat-o de mică să cânte la mai multe instrumente, dar și vocal. Puştoaica a participat la diferite festivaluri şi a făcut parte din ansamblul de muzică populară al comunei natale. Visul ei era să studieze la o şcoală de muzică din Bucureşti, ca să-și poată ajuta familia, greu încercată din punct de vedere financiar. Mama ei please la muncă în Italia şi puştoaica se descurca greu. Norocul i-a surâs după ce a fost remarcată de producătoarea tv Ruxandra Ion (62 de ani), scrie Click.