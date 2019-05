​Caru' cu vedete: ​Blake Lively e însărcinată a treia oară. Primele fotografii cu burtica de pe covorul roşu; Andreea Marin s-a logodit? A primit un inel identic cu cel pe care-l poartă Kate Middleton

Judecând după cadrele obţinute de fotografii prezenţi la eveniment, sarcina lui Blake e destul de avansată, actriţa reuşind să ţină secretă vestea destul de mult. Cel mai probabil, actriţa de 31 de ani a intrat de mult în trimestru al doilea de sarcină, în vară urmând să devină mamă a treia oară. Amintim că Blake şi Ryan mai au încă două fetiţe acasă, cu vârste cuprinse între 2 şi 4 ani. Momentan nu se ştie sexul celui de-al treilea copil al cuplului şi nici alte detalii legate de această sarcină. Cei doi n-au făcut comentarii publice, motiv pentru care fanii aşteaptă cu nerăbdare să afle orice informaţie nouă despre cuplu, conform okmagazine.ro Cântăreața și-a anunțat fanii că este vocea unui personaj de desene animate, lucru pe care și l-a dorit de foarte mult timp: „Sunt foarte fericităăăăă! Mi s-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri ale mele: voi dubla un personaj de desene animate! Așa că în luna mai vă aștept la cinema, la Ugly Dolls!” a spus Andreea Bănică potrivit libertatea.ro Vedeta a publicat pe contul personal de Facebook câteva imagini în care apare purtând un inel splendid pe inelarul de la mâna stângă. Mai mult, Andreea a răspuns și la comentariile celor care o felicitau pentru logodnă. Andreea a negat imediat logodna, dar a confirmat faptul că lucrurile merg cum nu se poate mai bine între ea și iubitul consul. ”Nu este un inel de logodnă, ci de împlinire în doi, ceea ce pentru mine înseamnă mult mai mult”, a răspuns Andreea, scrie click.ro Keira Knightley a reușit până acum să-și ascundă burtica de gravidă, însă aseară, prezentă fiind la un eveniment monden desfășurat în Paris, aceasta și-a pus-o în evidență printr-o rochie crem. Keira Knightley, în vârstă de 34 de ani, și soțul său, muzicianul James Righton, în vârstă de 35 de ani, sunt căsătoriți din 2013 și acum se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au împreună o fetiță, pe nume Edie, care împlinește 4 ani luna aceasta, conform unica.ro . Gigi Becali a vorbit despre viitorul său ginere, despre care are doar cuvinte de laudă. Gigi Becali se bucură că Mihai Theodor Mincu face parte dintr-o familie pe placul lui şi că este un băiat excelent pentru fata sa cea mare. În plus, patronul lui FCSB a oferit şi câteva detalii nemaiştiute despre relaţia dintre Teodora şi iubitul ei. „Nu vor să spună mai multe, vor să fie în intimitate. Inelul l-a primit de mai de mult timp. Au avut şi binecuvântarea unui episcop. I-am cunoscut şi familia, mi-a plăcut. Am un ginere înalt, frumos, aşa cum îmi place mie", a spus Gigi Becali conform spynews.ro