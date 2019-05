​Caru' cu vedete: Smiley a dezvăluit secretul succesului său: „Meseria cumva se fură. Trebuie să fii atent”; Cum arăta Andreea Esca la 19 ani, când s-a lansat în televiziune. O recunoști fără tunsoarea celebră?

”Nu mai am voie să merg pe motociclete. Am fost implicat într-un accident foarte urât. M-am lovit de un tip pe când mergeam cu 70 la oră cu motocicleta. Aşa că nu mai am voie la mopede.”, a mărturisit George Clonney, imediat fiind aprobat de prietenul lui, producătorul Grant Heslov, care l-a completat: ”Am greşit şi nevestele noastre ne-au spus că nu mai avem voie”, a spus Clooney conform okmagazine.ro . Silviu și Mihaela au dat o megapetrecere într-un restaurant luxos din Capitală, unde cei prezenți s-au distrat ca la o nuntă. Au mâncat bucate alese, s-au cinstit cu băuturi fine, au dansat, iar nașa a primit atâtea buchete de flori, încât și-ar fi putut deschide o florărie. La eveniment au fost prezenți și Cristi Brancu și soția lui, Oana Turcu, al cărui băiețel, Tudor, a fost creștinat de soții Prigoană, scrie click.ro “Am făcut un film întreg cu Simplu, îmi plac filmele, în general, sunt superpasionat de filme, dacă există ocazii, de ce nu? Dar nu sunt vreun actor… În «Cu un pas înainte» am avut ocazia să joc cu unii dintre cei mai mari actori români – Oana Pellea, Răzvan Vasilescu, Victor Rebengiuc, toată distribuția a fost una senzațională… Oricum, meseria asta de actor, de artist, de cântăreț, producător, compozitor cumva se fură până la urmă. Trebuie să fii atent, să vezi despre ce e vorba. Sunt departe de a fi actor”, a declarat Smiley pentru Libertatea Nearanjată și nepregătită, Andreea a dat prima probă naturală, fără pic de machiaj sau coafură. Talentul ei nativ a fost însă cel care i-a cucerit pe producători. Și..Surpriză! Părul ei era lung și tuns în scări, semn că tușa ei personală nu-și făcuse încă apariția. Când a intrat pentru prima oară într-un studiou de televiziune, de unde, de altfel, nu a mai plecat, Andreea Esca avea 19 ani, iar de când face această meserie 27! Între timp, vedeta s-a căsătorit și are doi copii- Alexia (19) și Aris (16) și, chiar dacă familia este pe primul loc, marea ei dragoste rămâne tot televiziunea, scrie click.ro . „Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a dat mai mult decât mi-aș fi dorit. Singurul om care lipsește din acest tablou este tatăl meu, dar știu că e cu mine, de acolo, de unde e”, a mai spus Ștefan Bănică Junior. Artistul a spus și care a fost cel mai frumos lucru pe care i l-au spus copiii săi până acum: „Tati, te iubesc!”. Ștefan Bănică Jr. a fost căsătorit de două ori, cu Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Artistul are doi copii, Radu și Violeta. În prezent, Ștefan Bănică este însurat cu cântăreața Lavinia Pîrva, cei doi urmând să devină părinți anul acesta, conform Libertatea