Caru' cu vedete: Cum arată Raluca Bădulescu fără perucă; Scandalul dintre Cătălin Botezatu și Iulia Albu ia amploare; O problemă pe care o au mulţi părinţi o afectează şi pe Madonna

Raluca Bădulescu poartă întotdeauna perucă. Înainte, vedeta nu obişnuia să îşi ascundă părul natural. Iată imagini din trecut cu juratul de la „Bravo, ai stil”. Raluca și-a făcut, în urmă cu trei ani, o operație de reducție a stomacului, iar de atunci a început să slăbească spectaculos. Deși mulți ar crede că ține o dietă strictă, realitatea este cu totul alta. Vedeta nu-și refuză nimic, își face toate poftele, dar cu măsură, pentru că dimensiunea stomacului o ajută să mănânce foarte puțin, dar des, scrie Viva.

La slujba din biserică, Iulia Albu a ținut un discurs. În declarațiile sale, Iulia Albu a afirmat că unii dintre cei care au venit la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu au venit „pentru a fixa cuiul pe care i l-au bătut deja demult în sicriu„. Cătălin Botezatu s-a arătat deranjat de comentariile Iuliei Albu, afirmând: „A început să spună că „unii au venit aici să bată cuie”, lucru care m-a durut. Eu chiar am avut o legătură puternică și de amiciție cu Răzvan Ciobanu, l-am ajutat mereu, l-am iertat dacă, în unele momente, poate am întâmpinat probleme. De aceea, acum, nu înțeleg atitudinea Iuliei și atacurile ei fără noimă”, scrie Libertatea Cântăreaţa americană Madonna susţine că telefoanele mobile sunt vinovate de deteriorarea relaţiei cu copiii săi mai mari, relatează The Guardian, citat de Mediafax. Într-un interviu, artista a spus că nu mai are o legătură puternică cu copii săi mai mari, deoarece a făcut greşeala de a le dărui telefoane când au împlinit 13 ani. „Practic, ele mi-au încheiat relaţia (cu aceştia, n.r). Nu în mod complet, dar telefoanele au ajuns să devină elemente foarte, foarte importante din vieţile lor. Au fost inundaţi cu imagini şi au început să se compare cu alţi oameni, fapt care este dăunător pentru propria lor creştere", a afirmat Madonna.Nu doar Lady Gaga a fost în centrul atenției, după ce a făcut striptease pe covorul roz de la Met Gala 2019. Vedetele s-au întrecut în ținute cât mai transparente, iar publicul a fost copleșit de frumusețile care și-au făcut apariția la Metropolitan Museum of Art. Tema acestui an a fost „Camp: Notes on Fashion”. Una dintre cele mai răvășitoare apariții a fost Emily Ratajkowski (27 de ani), cunoscută drept „femeia cu cei mai frumoși sâni naturali din lume”. Bruneta a purtat o rochie de zeiță, care i-a evidențiat silueta fără cusur, potrivit Click. În urmă cu doi ani, Brigitte Sfăt a trecut printr-o mare cumpănă. Vedeta a avut mari probleme de sănătate. "Mi-am dat seama că dacă eu nu am grijă de mine, atunci ce pretenţie să am de la cei din jur? Mi-am dat seama că trebuie să mă pun pe mine pe primul plan şi nu m-am mai implicat, munceam ca o nebună şi nu era OK. Într-un fel, noroc că m-am îmbolnăvit! Sună ciudat ce zic, dar mi-am dat seama că nu e bine să o iau în goana după vânt şi că trebuie să trăiesc prezentul.", scrie Libertatea.