Caru' cu vedete: Dieta cu care slăbește Anda Adam. „Am reușit să dau jos 6 kilograme într-o lună”; Ce semnificație are numele ales de Meghan Markle și Prințul Harry pentru bebelușul lor; Oana Roman, relație secretă cu un bărbat însurat

. Cântăreața a descoperit o dietă care a ajutat-o să slăbească într-o singură lună 6 kilograme. Anda Adam a renunțat la zahăr și sare. „Alerg după copil, fac sport şi ţin o dieta interesanta pe care mi-a recomandat-o prietena mea, Lilia Caraush, după ce a slăbit 14 kg în două luni. Eu am reuşit să dau jos 6 kg într-o luna, mâncând orice, dar fără sare şi fără zahăr', a declarat Anda Adam. Prietena Andei Adam a povestit despre acest regim alimentar, dar și despre rezultatele pe care le-a obținut. Dieta pe care și Anda Adam a urmat-o se numește Nalep și aparține unui medic italian, potrivit Viva. Harry și Meghan au anunțat numele bebelușului lor la două zile de la nașterea acestuia, după ce l-au prezentat pe micuț reginei. Numele Archie, derivat de la Archibald, cu origini englezești și germane, înseamnă ”autentic și curajos”. Harrison înseamnă ”fiul lui Harry” și reprezintă, cu siguranță, o referință subtilă la tatăl său. Mountbatten-Windsor este numele de familie al descendenților Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii care nu poartă un titlu regal, precum Majestatea Sa Prințul sau Majestatea Sa Prințesa. Iată ce spune pagina oficială de Internet a Casei Regale a Marii Britanii, scrie Click. Acum este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o familie fericită, un soț care o iubește necondiționat și o fetiță care îi aduce bucurii zi de zi. Puțină lume însă știe că înainte să-și întâlnească sufletul pereche, Oana Roman a avut o relație destul de controversată. Ei bine, cu riscul de a fi judecată de gurile rele, vedeta a povestit cum a fost relația ei cu un bărbat însurat. „Eu cred că o femeie poate iubi doi bărbaţi, la fel cum cred că un bărbat poate iubi două femei. Acum foarte mulţi ani, când nu eram implicată într-o relaţie, am cunoscut un bărbat despre care nu ştiam că are o legătură amoroasă. Ulterior am aflat că are pe cineva, mi-a spus el după puţin timp.", scrie Cancan. Miley a făcut valuri pe internet după ce a postat o fotografie și un mesaj criptic. În imagine apare Cyrus alături de Hemsworth, înainte de Met Gala, iar cântăreața în vârstă de 26 de ani a scris simplu: „Tati și Mami”. Iar acest lucru a fost suficient ca fanii să devină extrem de entuziasmați.Cu puțin timp în urma, Liam a declarat pentru GQ Australia că încă nu sunt pregătiți să întemeieze o familie, întrucât sunt prea ocupați cu câinii lor. Însă, atunci când vor fi pregătiți, vor avea o familie mare, scrie Unica. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai discrete și....neoficiale cupluri din showbiz-ul autohton. Deși cei doi nu și-au confirmat încă relația în mod public, vedetele au lăsat de înțeles că se iubesc de ceva vreme, aceștia fiind adesea surprinși împreună la evenimente mondene, prin vacanțe, sau flirtând unul cu altul pe rețelele de socializare. Se pare că acest lucru l-a observat și Andrei Ștefănescu, care a dezvăluit că Gina era nedezliptă de telefon la filmările „Asia Express”. Gina Pistol a prezentat anul acesta „Asia Express” alături de Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, petrecând mult timp alături de aceștia, scrie Click.