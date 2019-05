Caru' cu vedete: Rihanna își face casă de modă, în parteneriat cu LVMH; Secretul Loredanei Groza! Cum se menţine în formă la 49 de ani; Tragica poveste a ultimului moștenitor al imperiului Gucci

În timp ce fanii Rihannei (31 ani) așteaptă noutăți muzicale, diva din Barbados anunță o colaborare impresionantă - urmează să se lanseze în moda de lux, cu o colecție creată în parteneriat cu LVMH. Noua casă de modă se va numi simplu, "Fenty", după numele de familie al artistei. Anunțul artistei vine la aproape 2 ani de la lansarea ei și în industria cosmetică. În septembrie 2017, Rihanna a lansat Fenty Beauty, un brand care a generat – doar în primul an – profituri de peste 500 milioane de dolari, scrie Unica. Loredana Groza este una dintre artistele care reuşesc să se menţină tinere şi pline de energie. Pe de o parte gena, pe de altă parte tratamentele estetice, dar mai ales stilul de viaţă este secretul ei. Artista se află într-o vacanță în Turcia, unde combină la greu yoga cu detoxifierea. Pentru ea este extrem de important stilul de viaţă sănătos, aşa că nu face rabat de la nimic. Yoga, precum şi alimentaţia sănătoasă, o ajută să se mențină tânără şi în formă şi iată că le practică chiar şi în vacanţe. În timp ce alţii lenevesc pe şezlong şi se bucură de cele mai gustoase mâncăruri, adevărate bombe calorice, diva preferă să stea în cap, ori în poziţia lotus, dar şi alte exerciţii fizice care îi solicită concentrarea, scrie Click.



Gucci și soția lui, Aida Calvelli, au avut șase copii. Trei dintre fii lui, Vasco, Aldo și Rodolfo au ajutat îndeaproape la dezvoltarea casei de modă în plan internațional. În anii 1970, brandul a cunoscut una dintre cele mai prospere perioade ale sale. Din 1980, însă, conflictele dintre membrii familiei Gucci au adus casa de modă pe marginea prăpastiei. Fiul lui Rodolfo, Maurizio Gucci, preia conducerea companiei după moartea tatălui său din 1983. Odată ajuns la conducere, Maurizio îl concediază pe unchiul său Aldo care sfârșește în închisoare, acuzat de evaziune fiscală. În cele din urmă, Maurizio se dovedește a fi un mult prea slab director al casei de modă, potrivit Verdict.



După mai mult relații eșuate pe care le-a avut atât Victor, cât și Bianca, iată că destinul îi aduce tot împreună. Iar de data aceasta, după imaginile pe care blonda le-a publicat pe pagina ei de Instagram, nu pare doar o întâlnire oarecare. Dacă până acum fetița stătea când la unul, când la celălalt, de această dată, cei doi părinți și-au intrat în rol, dar comportamentul lor arată că nu au făcut asta doar de dragul Sofiei. Mai mult decât atât, Bianca Drăguşanu a mărturisit că este foarte fericită şi recunoscătoare pentru aceste momente, iar la descrierea fotografiilor cu fetiţa sa şi Victor Slav, vedeta a scris ”Iubirile mele!”, scrie Cancan.



Are 28 de ani, este bogată, are o carieră de succes în modelling şi este considerată copia fidelă a regretatei sale mătuşi, Prinţesa Diana. Kitty Spencer are însă şi un iubit care îi face toate poftele. Tânăra a fost recent fotografiată cu un milionar de 60 de ani, Michael Lewis, cu care are o relaţie din 2018. Kitty Spencer şi iubitul ei mult mai în vârstă au fost surprinşi pentru prima oară împreună, de când relaţia lor a fost dezvăluită presei, în august 2018, conform dailymail.co.uk. Însă cei doi au ales să fie discreţi, atunci când părăseau un hotel exclusivist din New York, acelaşi unde Meghan Markle a avut baby shower-ul ei, potrivit Click.