Caru' cu vedete: El este cel care a dus-o la altar, prima oară, pe Andreea Marin; Vladimir Putin a devenit tată de gemeni la 66 de ani; Cu cine se iubeşte nepoata Prinţesei Diana

Dacă pe ultimii doi soţi îi cunoaştem foarte bine, respectiv pe artistul Ştefan Bănică Jr. şi pe medicul Tuncay Ozturk, pe primul soţ al vedetei puţini îl ştiu. Este vorba despre Cristian Gheorghiţă, cu care Andreea Marin s-a căsătorit în 1995, pe când avea doar 21 de ani. Din păcate, povestea lor de dragoste n-a durat decât trei ani, cei doi ajunâng la divorţ în 1998. Primul ei divorţ a afectat-o, după cum era de aşteptat, destul de mult pe îndrăgita prezentatoare, fiind primul eşec înregistrat pe plan amoros, scrie Click.



Preşedintele rus mai are copii însă numai de sex feminin. Un efectiv important de securitate a asigurat paza iubitei lui Putin, iar mesele servite de proaspăta mamă au fost asigurate de restaurante de elită din Moscova. Preşedintele rus şi fosta campioană olimpică şi mondială la gimnastică ritmică ar mai avea o fetiţă, născută în urmă cu 4 ani, scrie Libertatea. Deşi are 28 de ani şi o carieră impresionantă în modelling, se pare că aceasta preferă bărbaţii mult mai mari decât ea. Ultima sa cucerire este Michael Lewis, care are 58 de ani, cu 5 ani mai mult decât fratele regretatei Lady Di, contele Spencer. Kitty Spencer şi milionarul ar fi împreună încă din 2018, atunci când au mai fost surprinşi împreună. Se zvoneşte că bărbatul este topit după modelul cu sânge regal, căruia îi face toate poftele, potrivit Verdict. Sub hashtag-ul „gata cu gluma“, clipul cu Şerban Pavlu a fost publicat pe Facebook de editorul de imagine Andu Radu şi a devenit viral, într-o singură oră fiind distribuit de aproape 12.000 de persoane. Actorul care îl joacă pe Relu în serialul HBO „Umbre“ îşi începe discursul prin a sublinia într-o notă ironică maniera în care sunt afectaţi politicienii aflaţi la Putere de glumele făcute pe seama lor în mediul online, precizând că „datorită meme-urilor câteva zeci de ordonanţe şi de graţieri au fost întârziate cel puţin câteva zile“, iar românii „dau bine pe Facebook“ indiferent de cine îi conduce, scrie Adevarul. Așa cum ne-am obișnuit deja, regulile după care regalitățile își urmează conduita în viață diferă de cele ale oamenilor obișnuiți. Dacă în orice altă familie tradițională părinții sunt cei care au custodia legală a copiilor lor, în familia regală britanică lucrurile stau puțin diferit. Ducii de Sussex nu sunt tutorii legali ai lui Archie, așa cum nici Ducii de Cambridge, William și Kate, care au deja trei copii, Prinții George și Louis și Prințesa Charlotte, nu se bucură de acest privilegiu, scrie Click.