​Caru' cu vedete: Roxana Ionescu se laudă cu inelul de logodnă. „Aș spune da din nou și din nou”; Câți bani a primit Madonna pentru a cânta la Eurovision 2019

Madonna va interpreta două piese la Eurovision 2019, iar pentru acest lucru ea va primi o sumă exorbitantă care sare de 700 de mii de lire sterline. Potrivit theguardian.com, Madonna ar fi remunerată cu 765,000 de lire sterline pentru a cânta în finala Eurovision 2019 de la Tel Aviv. Această sumă ar fi finanțată de israelianul-canadian Sylvan Adams, un bilionar care în trecut a mai sponsorizat și alte evenimente de importanță asemănătoare care s-au desfășurat tot în Israel, scrie click.ro După o căsnicie de aproape 11 ani cu Marius Aciu, Paula Chirilă a ajuns la divorț. A suferit în tăcere și și-a văzut de viața ei, până când a apărut Adrian, un bărbat cu 16 ani mai tânăr decât ea, de care s-a despărțit. „Adrian cred că e bine acum, nu mai ţinem legătura. (…) Ca orice relaţie care se termină, relaţia s-a terminat. A durat cât trebuia să dureze. A fost frumos, dar ne vedem de vieţile noatre”, a spus Paula Chirilă potrivit viva.ro Roxana Ionescu a fost cerută în căsătorie de Tinu Vidaicu, la sfârşitul lunii aprilie, după ce au aflat că vor deveni părinți. Vedeta urmează să nască în luna octombrie. Pe pagina sa de Facebook, Roxana Ionescu a postat o fotografie în care își arată inelul de logodnă. „Nu există iubire care să se simtă ca a ta în lumea asta şi aş spune da din nou şi din nou”, este mesajul cu care Roxana Ionescu a însoțit fotografia, conform libertatea.ro Andreea Marin că a făcut furori la petrecerea „Sungate”, purtând o perucă blondă, cu breton, dar și o rochie argintie, din mii de paiete, care a avut un decolteu îndrăzneț. „Din când în când, o femeie trebuie să mai facă și o schimbare. Eu toata viața am fost brunetă, așa mă știe lumea. În ultima vreme am decis să fiu mai curajoasă, să mai pun o perucă blondă, să mai dau cu glitter la ochi. Dacă asta te face să te simți bine ca femeie, de ce nu?”, a declarat Andreea Marin pentru click.ro „Din fericire, momentan nu. Deşi s-a speculat asta. Nu are voie lumea să se îngraşe... Nu îmi doresc copii în momentul actual al vieţii mele. Nu. Nu acum. Nu consider că este momentul potrivit. Îmi doresc în viaţa mea să am un copil sau mai mulţi, dar nu acum. Nu sunt pregătită pentru pasul ăsta”, a spus Nicoleta Nucă potrivit spynews.ro