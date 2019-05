​Caru' cu vedete: ​Game of Thrones a ajuns la final. Ce mesaje de adio emoţionante au transmis protagoniştii; Tudor Chirilă s-a enervat și a oprit un spectacol la Arad; Câți bani a primit Brigitte Năstase la Ferma

Cel de-al optulea şi ultimul sezon al serialului HBO „Game of Thrones“ s-a încheiat pe 19 mai. După ce a interpretat personajul Daenerys Targaryen timp de aproximativ un deceniu, Emilia Clarke (32 de ani) a transmis un mesaj emoţionant. „Să găsesc cuvintele pentru a scrie acest mesaj m-a copleşit, pentru că vreau să spun atât de multe, iar cuvintele sunt mici în comparaţie cu ce a însemnat pentru mine acest show şi Dany“, a scris ea pe Instagram. „Capitolul Mamei Dragonilor a însemnat toată viaţa mea de adult”, a adăugat actriţa, scrie News.ro.



Tudor Chirilă a fost extrem de enervat de zgomotul produs de blițurile aparatelor folosite de doi fotografi acreditați la eveniment și prezenți în sala la Arad și a interupt spectacolul în care juca, „In a Forest Dark and Deep”. El a explicat publicului de ce a întrerupt spectacolul. „Îmi pare foarte rău, dar așa nu putem juca! Sunt nevoit să opresc aici spectacolul. Este extrem de greu să ne concentrăm în condițiile în care, de când am intrat pe scenă, auzim doar declanșările enervante ale aparatelor foto, pentru că fotografii nu au fost în stare să-și achiziționeze măcar un amortizor pentru sculele lor”, a spus Tudor Chirilă potrivit Click. Brigitte Năstase a negociat la sânge participarea sa în emisiunea Ferma. Se pare că fosta soție a lui Ilie Năstase a primit 5.000 de euro pe săptămână, potrivit cancan.ro. Vedeta a stat la Ferma 14 săptămâni, asta înseamnă că Brigitte Năstase a primit aproximativ 70.000 de euro.Vedeta a fost un personaj controversat în emisiunea de la ProTV. A fost prietenă cu toată lumea, iar apoi toți s-au întors împotriva ei. Deși a pierdut competiția, Brigitte Năstase a câștigat altceva: pe Florin Pastramă, scrie Verdict. Artista a fost diagnosticată cu ovare polichistice, boală care îi creează dureri extrem de intense. Astfel că, vedeta are nevoie urgentă de operație. „Am un chist hemoragic la ovare, care se sparge în fiecare lună. Mă chinui cu boala asta, a ovarelor polichistice. Sunt dureri inimaginabile, dar sunt alții care se zbat intre viața și moarte, așa că ce să mai vorbesc eu”, a declarat Diana potrivit Libertatea.



Fericitul este nimeni altul decât actorul de la ”Saturday Night Live” Colin Jost, în vârstă de 36 de ani. Cei doi sunt cuplați de aproape doi ani și sunt gata să facă ”marele pas”. Jost are o avere estimată la 6 milioane de dolari și încasează un salariu anual de două milioane de dolari. Colin s-a cuplat cu Scarlett după o logodnă de doi ani cu cântăreața Alanis Morissette (44 de ani), la începutul anului 2017. Scarlett Johansson are 34 de ani și o avere estimată la peste 140 de milioane de dolari, potrivit Adevarul.