Caru' cu vedete: Johnny Depp, noi dovezi în procesul intentat fostei soţii: În timp ce amesteca amfetaminele cu alcool, m-a lovit în mod repetat; Elle Fanning a leșinat în timpul ceremoniei la Cannes; Katy Perry a concertat purtând 76 de peruci

După ce a dat-o în judecată pe fosta lui soţie, actriţa Amber Heard (32 de ani), şi i-a cerut daune de zeci de milioane de dolari, Depp susţine că „în timp ce amesteca amfetaminele prescrise de medic şi medicamente neprescrise cu alcool, m-a lovit cu mâinile şi picioarele. În plus, în mod repetat a aruncat spre mine obiecte, inclusiv sticle, cutii de suc şi lumânări aprinse, care mi-au provocat răni serioase“. Ca dovadă, el a depus o fotografie în care apare cu un ochi învineţit şi zgârieturi, scrieActriţa americană Elle Fanning, selectată în juriul Festivalului de Film de la Cannes, a leşinat luni seară în timpul unei petreceri organizate cu ocazia decernării trofeelor Chopard, informează site-ul revistei Variety. Delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, tocmai îl prezenta pe scenă pe Francois Civil în momentul în care Elle Fanning, care s-a remarcat în filme precum “The Beguiled” şi “Maleficent”, a leşinat şi s-a prăbuşit de pe scaunul ei, aflat în proximitatea scenei, scrie Stirile ProTv.



Celebra artistă a fost invitată să facă un duet cu Daddy Yankee în finala emisiunii American Idol. Katy nu numai că acceptat, dar a şi pus în scenă un show de zile mari. În timpul concertului, artista a purtat o salopetă orange şi 76 de peruci blonde. Nu e prima dată când artista surprinde cu un astfel de look. Lui Katy îi place să intre în pielea a diverse personaje atunci când urcă pe scenă, iar de curând a portretizat-o chiar şi pe celebra răufăcătoare Ursula, îmbrăcând un costum cu tentacule, mov, potrivit Ok magazine. Artistul portorican are trei copii, doi băieți și o fetiță. Pe contul său de Instagram, Ricky Martin a postat una dintre rarele fotografii cu fetița lui, Lucia. În imagine, artistul apare cu micuța în brațe, în timpul unei plimbări. Ipostaza tată-fiică este una emoționantă. Fotografia cu Ricky Martin și fiica sa a adunat peste 500.000 de aprecieri din partea celor care îl urmăresc pe artist pe rețelele de socializare, scrie Libertatea.



La începutul anului 2018, viața Biancăi Rus era să se schimbe radical. Asta pentru că focoasa brunetă a luat decizia să își micșoreze stomacul cu ajutorul unei intervenții chirurgicale. După această operație, bruneta a reușit să scape de aproximativ 50 de kilograme. „Sunt mulțumită de felul în care arăt, dar vreau și mai mult de la mine. Acum am început să merg în fiecare zi la sală și am un program de două ore de mișcare pe zi, ceea ce mă ajută să se vadă rezultatele destul de rapid.”, a declarat ea pentru Click.