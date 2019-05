Caru' cu vedete: Antonio Banderas și iubita tinerică, senzație pe covorul roșu de la Cannes; Jamie Oliver, scrisoare emoționantă pentru angajații săi; Flavia Mihășan și Marius Moldovan s-au logodit

Festivalul de Film de la Cannes din acest an s-a încheiat, premiile fiind deja în mâinile posesorilor lor de drept, după dezbaterile juriului. Magia evenimentului continuă însă, rămânând vie prin aparițiile spectaculoase ale vedetelor prezente, marcate de ținute pe măsură. Unul dintre cuplurile care au furat toate privirile la Cannes au fost Antonio Banderas și iubita lui mai tânără cu 19 ani, Nicole Kempel, care par mai îndrăgostiți pe zi ce trece, scrie Click. În ciuda eforturilor depuse pentru a-și salva afacerea, Jamie Oliver a fost nevoit să-și lase restaurantele din Marea Britanie pe mâna administratorului judiciar. Într-un email, celebrul bucătar le-a transmis celor aproximativ 1300 de angajați care au rămas fără loc de muncă cât de greu îi este să renunțe la tot ce a construit în decursul a mai bine de 10 ani, potrivit Mediafax. ”Sunt absolut devastat că nu avem altă variată decât să punem restaurantele noastre din Marea Britanie în insolvenţă, ceea ce înseamnă că soarta lanţurilor Jamie’s Italian UK, Fifteen London şi Barbecoa se află în mâinile administratorului, care va fi responsabil de operaţiunile acestor restaurante şi viitorul lor.", a spus el potrivit Unica. Flavia Mihășan și Marius Moldovan au trecut la următorul nivel al relației, după ce au decis să devină părinți! Cunoscutul dansator a cerut-o pe carismatica asistentă TV de soție, iar ea a spus cel mai frumos și mai hotărât “Da!” din viața sa. Mai mult, viitoarea mămică a făcut publică prima poză cu inelul primit de la tatăl băiețelului ei, iar fanii cuplului s-au întrecut cu gândurile frumoase. Flavia Mihășan și logodnicul ei, Marius Moldovan, numără zilele până când își vor cunoaște micul prinț, scrie Cancan. Deși Prințul a declarat, în urmă cu opt ani, că schimbul de verighete nu i se pare o tradiție obligatorie, ci mai degrabă un obicei demodat, fanii au continuat să fabrice scenarii. Palatul Kensington a dat, însă, un comunicat de presă menit să risipească speculațiile, iar motivul oferit fanilor este unul cât se poate de banal: Este un bărbat căruia nu-i plac bijuteriile. Nu a purtat niciodată şi preferă să nu o facă nici acum. Este pur şi simplu o alegere personală', scrie Verdict. Oana (40 de ani) și Viorel Lis (75 de ani) se pare că au cam ajuns la fundul sacului. Cei doi trăiesc din pensia de fost primar al lui Viorel Lis (în valoare de 3000 de lei) si de abia se ajung cu cheltuielile. ”Eu m-am obișnuit cu ideea că nu prea mai avem bani, au fost zile când nu am avut ce mânca. Lumea zice ca eu vin și mănânc pe la evenimente, dar toți banii se duc pe medicamentele lui Viorel. Am avut acum cheltuieli suplimentare cu facultatea mea de Psihologie. Am început și eu să bag la păcănele. Ultima dată am câștigat 40 lei, bani de cafea. Ce vacanțe?! Nu-mi mai amintesc de când nu am mai ieșit din București, avem un an cred”, ne-a declarat Oana Lis, potrivit Click.