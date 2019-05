Caru' cu vedete: Ce frumoşi au fost la absolvire copiii vedetelor; Fuego a slăbit 20 de kilograme și și-a schimbat radical look-ul; Iulia Albu o desfiinţează pe Carmen Iohannis: Dă cu bâtă în baltă și cu bățul în gard, abuzând de un privilegiu care nu-i aparține

Ozana Barabancea, Robert Turcescu, Claudia Dediu, soţia lui Romeo Dediu, de la Holograf şi Daniel Iordăchioaie nu-şi mai încap în piele de bucurie. Copiii lor au absolvit liceul, prilej pentru celebrii părinţi să posteze fotografii emoţionante de la ultima serbare. Ozana Barabancea (50 ani) a făcut parada modei, la festivitate, îmbrăcându-se într-o ţinută galbenă: ”Aşa arată fericirea! Andrew Barabancea Terinte este absolvent al clasei a 12-a A. Mulţumiri şi felicitări tuturor profesorilor şi elevilor de la Colegiul Naţional de Muzică «George Enescu», Bucureşti! Doamne, cum a trecut timpul? Câte lacrimi de bucurie am vărsat!”, a menţionat solista, pe Facebook, în dreptul unei imagini cu fiul ei la absolvirea liceului, scrie Click. Paul Surugiu, în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre schimbarea prin care trece în acest moment și a oferit detalii despre silueta sa: „Nu mi-am schimbat înfăţişarea radical, doar că sunt într-o perioadă în care încerc să am grijă mare la felul în care arăt. E un aspect important al vieţii mele şi trebuie să am mare atenţie cu felul în care apar în faţa oamenilor. Asta nu ţine doar de artist, ci şi de omul simplu! Eu am ajuns la 43 de ani, dar am acest avantaj, al aspectului meu mult mai tânăr. Sunt un fel de Cliff Richard ce nu-şi arată cu exactitate vârsta.", a spus el potrivit Unica. Fashion editorul Iulia Albu a atacat fără menajamente pe Carmen Iohannis: „Abuzează de un privilegiu care nu îi aparține”. „Carmen Iohannis da cu bată în baltă și cu bățul în gard, abuzând de un privilegiu care NU îi aparține! „Le privilège du blanc’ este un privilegiu exclusiv al reginelor sau prințeselor catolice, care, la întâlnirea cu Papa, de-a lungul istoriei, au putut purta rochie albă, dar și-au acoperit întotdeauna părul",explică Iulia Albu potrivit EVZ. Cher, un critic vehement al preşedintelui american, a scris pe contul său de Twitter că vrea să-l vadă pe Donald Trump încarcerat, iar acolo să devină «Toy Boy of Big Bubba“ (n.r. – jucărie sexuală/ termen folosit pentru a face referire la deţinuţi). „Mi-ar plăcea să-l văd pe Trump arestat, adus în faţa Instanţei, aruncat în puşcărie şi *abuzat sexual (n.r. – original „Toy Boy of Big Bubba“). Nu-mi doresc decât ce e mai bun pentru democraţi şi democraţie“, a fost mesajul cântăreţei, potrivit The Independent. Ulterior, Cher a şters mesajul, scrie Adevarul. De departe cel mai curtat bărbat de la „Ferma“ 2019 a fost Cătălin Moroşanu. Prima care i-a declarat iubirea a fost Brigitte, Otniela a spus că, dintre toţi concurenţii, se simte atrasă de cel supranumit Moartea din Carpaţi, iar Moro a arătat public o apropiere suspectă de Ioana Filimon. Cu aproape toate femeile pe urmele lui, Cătălin Moroşanu s-a văzut nevoit să afirme, în nenumărate rânduri, că are acasă o soţie foarte frumoasă, pe care o iubeşte enorm. Cu toate aceseta, multe voci au afirmat că sportivul va divorţa, după ce soţia lui l-a văzut la „Ferma. Un nou început“ înconjurat de femei, potrivit OK magazine.