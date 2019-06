Caru' cu vedete: Nicolas Cage, impresionat de mâncarea din România. A cerut supliment la mămăliguța cu brânză și smântână; Ioana Ginghină se confruntă cu probleme, după despărțirea de soț. „Trebuie să fiu mamă eroină și gata”

„Carmen Iohannis dă cu bâtă în baltă şi cu băţul în gard, abuzând de un privilegiu care nu îi aparţine! «Le privilège du blanc» este un privilegiu exclusiv al reginelor sau prinţeselor catolice, care, la întâlnirea cu Papa, de-a lungul istoriei, au putut purta rochie albă, dar şi-au acoperit întotdeauna părul. Mantilla (vălul specific adesea confecţionat din dantelă) este purtată pe cap la vizitele Suveranului Pontif şi poate fi abandonată doar în cazul în care părul este strâns”, a spus Iulia Albu conform okmagazine.ro . Cu o relație de 5 ani eșuată și cu un mariaj sfârșit în doar 10 luni, Laurette Attindehou (35 de ani) așteaptă să simtă din nou fiorii dragostei. Mulatra a rămas, vrând-nevrând, în relații amicale cu foștii ei parteneri. ”Cu fostul soț (n.r. Ciprian Nistor) mă am bine, cu Mihai (n.r. Mihai Ștefan, tatăl fetiței ei) trebuie să mă înțeleg de dragul fetiței mele, nu am încotro. Se ocupa de ea în ultima vreme, sunt obligată să dau nas în nas cu el. Important e să fie Serena fericită”, a spus Laurette conform click.ro În ultimul mesaj publicat pe contul de socializare, Ioana a recunoscut că se simte obosită, și asta pentru că este nevoită să se trezească foarte de dimineață, pentru a o duce pe Ruxandra la școală. „Am obosit, sunt deja la a treia cafea și abia îmi târăsc picioarele după mine. Mă omoară trezitul asta de dimineață. Zilnic mă trezesc la 5:45. Nu mai am mult, 2 săptămâni de școală, două săptămâni în care trebuie să fiu mamă eroină și apoi gata”, a scris Ioana Ginghină, pe Facebook potrivit libertatea.ro Celebrul actor nu a consumat alcool, dar s-a delectat cu pieptul de gâscă, cu renumita varză à la Cluj și cu sosul de prune. Totuși, momentul culminat al festinului l-a constituit… mămăliguța cu brânză și smântână, alături de cârnații suculenți și nelipsita slăninuță afumată. Nicolas Cage a savurat mâncarea tradițională românească, iar faptul că a cerut un… supliment la mămăliguța cu smântână spune totul, scrie cancan.ro Deși la prima ecografie erau șansele mai mari ca bebelușul să fie băiețel, doctorii au anunțat-o că va avea o fetiță. Karmen este foarte fericită că va fi mămică de fetiță. Relația ei cu Bogdan Căplescu este una foarte bună. Iubitul lui Karmen a dezvăluit numele fetiței lor. Se pare că micuța se va numi Sofia. „La mulți ani, micuța mea Sofia”, a scris Bogdan Căplescu pe una dintre rețelele de socializare, notează viva.ro