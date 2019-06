Caru` cu vedete: Cele mai sexy posterioare din showbiz-ul românesc; Cristina Spătar, nevoită să-și vândă bijuteriile pentru a-și întreține copiii; DJ Geo da Silva s-a pocăit! “Eram beat, drogat. Mi-a vorbit Dumnezeu și s-a schimbat totul. M-am botezat cu dealerul meu de droguri”

Conturile sociale ale vedetelor sunt pline, în ultima vreme, de fotografii retuşate în care bombele sexy îşi expun posteriorul, de parcă s-ar fi dat startul la concursul “Miss Funduleţ”. De departe, cea mai apetisantă este Loredana Chivu, pozele ei lăsându-i de fani fără suflare. Fostă asistentă tv, a devenit bombă sexy cu ajutorul medicului estetician. Şi-a mărit sânii de patru ori, şi-a remodelat nasul, ca să nu mai punem la socoteală injecţiile-minune care i-au mărit buzele, dar şi fesele. Dar şi Andreea Bănică e alt exemplu că există frumuseţe şi de la Mama Natură. Are fund bombat şi bust generos de când a debutat în showbiz, în formaţia Blondy. Micile retuşuri, după două naşteri, s-au limitat la injecţii cu acid hialuronic şi la îndepărtarea unei aluniţe de pe faţă, scrie Click.



Cristina Spătar susține că nu primește pensie alimentară din partea soțului său și este nevoită să-și întrețină singură cei doi copii, o fetiță și un băiat, pe nume Aida și Albert. Din păcate, nici banii pe care-i obține din activitatea sa artistică nu sunt de ajuns și este nevoită să-și vândă bijuteriile pentru a le asigura celor mici strictul necesar: „Așa cum are toată lumea în ziua de azi. Voi știți, concurența e mare, concertele din ce în ce mai puține… asta e”, – a spus ea potrivit Unica. Geo da Silva a fost primul DJ român a cărui muzică a trecut granițele țării și a făcut înconjurul celor mai populare cluburi din Europa. Apoi, după câțiva ani de glorie, autorul piesei de succes, ”Ill Do You Like a Truck”, care s-a făcut auzită la radiouri și în cluburi din 33 de țări, a dispărut. ”M-am predat lui Dumnezeu, m-am îndepărtat de tot ce-i rău, de viața pe care am dus-o. Sunt de găsit la biserica noastră din Sânandrei, Timișoara, aproape în fiecare zi a săptămânii”, a declarat el potrivit Libertatea. Ducesa de Sussex nu a participat la banchetul de stat organizat în onoarea președintelui american la Palatul Buckingham, însă explicația este una simplă și nu are legătură cu declarațiile făcute de Donald Trump la adresa ei recent. Meghan se află în concediu de maternitate, primul ei fiu, Archie Harrison Mountbatten-Windsor fiind născut în urmă cu o lună, pe 6 mai. Ultima apariție în public a Ducesei a fost pe 8 mai, când aceasta și Prințul Harry au participat la o sesiune foto pentru a marca nașterea fiului lor, potrivit Elle. Anna Lesko a făcut furori încă de când s-a lansat pe piața muzicală românească, atât pentru muzica sa, cât și pentru show-urile pe care le făcea pe scenă. Astăzi este mămică, iar luna trecută a împlinit frumoasa vârstă de 39 de ani, dar arată mai bine ca niciodată. Bineînțeles că silueta subțire se păstrează cu efort, așa că artista este foarte atentă la alimentația ei. Anna Lesko a mărturisit care este dieta ei de detoxifiere a ficatului, care curăță bine organismului și are efecte benefice în procesul de slăbire, potrivit Avantaje.