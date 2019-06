Caru' cu vedete: 7 vedete fără sutien pe stradă; Motivul pentru care Irina Shayk și Bradley Cooper s-au despărțit; Divorțul l-a bulversat de tot! Papadopol a șocat audiența de la TIFF cu hainele alese pentru covorul roșu

Roxana Vancea, Oana Lis, Roxana Nemeș, Violeta Pavel, soția lui Marcel Pavel, Alexandra Stan, Andreea Bănică și Laura Dincă nu se sfiesc să apară în public fără sutien! Chiar dacă au sânii mari, mici, naturali sau cosmetizați de estetician, cert este că ele nu își doresc nici în ruptul capului să îi „ascundă” în sutien. Alexandra Stan nu numai că iese așa în public, dar își încarcă și conturile de socializare de imagini în care nu poartă acest tip de lenjerie intimă, motiv pentru care s-a bucurat de multă admirație în mediul online, dar a avut parte și de critici, scrie Click. O sursă apropiată fostului cuplu a spus că Irina a simțit, de fapt, că trebuie să ia această decizie: „Recent, Irina a hotărât că a suportat destul. Nu a simțit că primește nivelul de angajament pe care și-l dorea, iar certurile constante le-au făcut viața insuportabilă. Erau doi oameni diferiți și, din momentul în care au realizat că fetița îi ținea împreună, au decis să se despartă.” Aparent, cei doi erau nefericiți împreună de ceva timp. „Aproape că s-au despărțit în perioada premierei "A Star is Born", însă au fost sfătuiți să nu facă acest lucru, pentru că despărțirea ar fi pus filmul în umbră, scrie Elle. Alexandru Papadopol a preferat să nu facă nicio declarație în această perioadă și să-și urmeze planurile profesionale. Asta nu înseamnă că aceste momente delicate din viața lui personală nu și-au pus amprenta pe el. Ba dimpotrivă. Cel mai recent eveniment la care a fost invitat, dar și premiat, TIFF, a fost momentul în care toată lumea a văzut că Papadopol nu trece deloc printr-o stare bună. El a venit îmbrăcat pe covorul roșu în tricou și o pereche de jeanși, total nepotrivit, iar privirea lui a fost mai mult pierdută, scrie Cancan. Nu se știe când s-a despărțit de Santa Auzina, cea cu care forma un cuplu din 2016, dar cert este că în prezent e un om fericit și îndrăgostit alături de studenta Laura Savoie. Tânăra studiază pentru doctorat în contabilitate la Universitatea din Texas și cei doi au fost văzuți doar împreună în ultimele săptămâni. Deși contul ei de Instagram este unul privat, cunoscuții ei spun că ea a publicat mai multe instantanee în care apare alături de actor, în posturi tandre. Lângă o astfel de fotografie, în care cei doi apar îmbrățișați, tânăra a scris: 'Niciodată nu am fost mai fericită!', potrivit Libertatea. Loredana Groza, una dintre cele mai îndrăgite soliste de la noi, a ştiut de-a lungul anilor să se reinventeze şi să treacă de la muzică, la telenovele şi seriale, la film, televiziune și... la pictoriale sexy în Playboy. Loredana s-a transformat de la an la an ca un cameleon şi a reuşit să câştige inimile fanilor de pretutindeni. La vârsta de 49 de ani, pe care solista i-a împlinit pe 10 iunie, Loredana arată impecabil şi are o mulţime de poveşti în tolba cu amintiri, potrivit Click.