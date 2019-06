Caru' cu vedete: Edith Gonzalez a murit. Actrița a fost în 2007 în România și a jucat alături de Gheorghe Dinică și Marin Moraru; Actrițe care au fost însărcinate în timpul filmărilor; Cum arată viaţa lui Radu Mazăre după gratii

Actrița de telenovele Edith Gonzalez s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani, după ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer. În august 2016, actrița mexicană Edith Gonzalez a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. Starea ei a fost extrem de gravă, vedeta trecând printr-o intervenție de histerectomie totală și ședinte de chimioterapie. Din cauza tratamentului agresiv, lui Edith Gonzalez i-a căzut părul, însă în ultima perioadă ea părea că-și revine. Puțini își mai amintesc de faptul că regretata actriță a venit pentru prima dată la noi în țară în primăvara lui 2007, vizitând câteva obiective turistice, dar a fost prezentă și la emisiuni TV, printre care “Dansez pentru tine”, scrie Cancan. De-a lungul anilor, mai multe actrițe au fost distribuite în filme sau show-uri TV în timp ce erau însărcinate. În timpul filmărilor la Ocean’s Twelve Julia Roberts era însărcinată cu gemeni. Și Naomi Watts a aflat că este însărcinată la două săptămâni după începerea filmărilor la Eastern Promises iar Helena Bonham Carter a fost însărcinată cu primul ei copil în timpul filmărilor la Sweeney Todd, avându-l ca regizor pe partenerul ei, Tim Burton. Mai multe vedete de televiziune au filmat, de asemenea, în timpul sarcinii. Printre ele se numără și Sarah Jessica Parker și Julia Loius-Dreyfus, scrie Unica. Radu Mazăre va rămâne, după încheierea perioadei de carantină, în Penitenciarul Rahova, în regim închis, până cel puţin în anul 2021. Aşa a hotărât o comisie a Penitenciarului. În prezent, fostul edil se află în celula din penitenciarul Rahova cu încă trei persoane, doi cetăţeni de origine turcă şi un român, a declarat Mihai Mazăre, fratele fostului primar al Constanţei. Totuşi, avocatul lui Radu Mazăre, Lizeta Haralambie, susţine că e posibil ca fostul edil să fie mutat din Penitenciarul Rahova în altă unitate de detenţie, potrivit Adevarul. Emilia Clarke a afirmat că a plătit un preţ mult prea mare pentru a face parte din serialul "Game of Thrones", relatează El Pais. Ea spune că deși și-a îndeplinit un vis jucând într-unul dintre cele mai de succes seriale Actriţa care a jucat rolul lui Daenerys Targaryen, a povestot că un deceniu, cât a durat difuzarea serialului „Urzeala Tronurilor” pe canalul HBO, i-au schimbat complet viaţa. A fost un deceniu cheie în viaţa ei. „Faptul că s-a încheiat este aproape suprarealist. S-au întâmplat atâtea lucruri în aceşti 10 ani cât am jucat în serial… Am devenit femeie. Aveam 23 de ani când am început”, a spus ea, potrivit Libertatea. Întrebat despre relaţia pe care a avut-o cu Mihaela Rădulescu, Dani Oţil a mărturisit că este deranjat că ”este o etichetă atât de puternică”. ”Noi nu ne-am mai văzut de mult timp, mai vorbim din când în când pe diverse proiecte profesionale. Mă deranjează că este o etichetă atât de puternică, sigur, ea nu poate fi ştearsă, cred că şi marile poveşti de dragoste dintre marii actori sunt căutate tot restul vieţii. Dar mă deranjează când se caută o versiune peiorativă în treaba asta. Eu cu Mihaela suntem buni prieteni, încă ne mai ajutăm în situaţii profesionale grave. A fost o relaţie intensă, a fost de film”, a declarat Dani Oţil, potrivit Click pentru femei.