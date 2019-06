Caru' cu vedete: Protest în Londra la un concert Carla's Dreams. Trupa e acuzată că a cântat pentru oligarhi; Influencerii de pe Instagram au descoperit Cernobîlul, iar acum pozează sexy în zona de excludere; Ea e cea mai sexy prezentatoare radio

. Trupa Carla’s Dreams, care a susţinut un concert în Londra, pe 16 iunie, în clubul Electric Ballroom, a fost întâmpinată cu un protest al organizaţiei diasporei moldoveneşti FreeMoldova. Artiştii au fost blamaţi pentru faptul că au acceptat să cânte în perioada 2017-2018 în concerte organizate de reprezentanţi ai Partidului Democrat şi ai Partidului Ilan Şor - formaţiuni parlamentare acuzate de interese oligarhice, spălare de bani şi corupţie, scrie Adevarul. "Planul meu iniţial era să fac o schimbare în viaţa mea şi să am parte de un nou început în Los Angeles, pentru că am fa­milie acolo, o am pe Monica. Şi am crezut că era timpul pentru o schimbare, dar am întâm­pinat câteva obstacole şi mi-am dat seama că sistemul e atât de diferit şi că trebuia să o iau efectiv de la zero. Iar eu am construit atât de mult aici, în Dubai, relaţii, conexiuni, prietenii, afaceri şi am realizat că nu are rost să încep ca un nou-născut într-o ţară în care legile sunt diferite, când deja am o viaţă minunată aici. Aşa că m-am întors în Dubai.", a spus ea potrivit Click. Odată cu apariția miniseriei, tinerii care au vizionat serialul au început să fie interesați de Cernobîl. Foarte mulți au mers în zona de excludere, în orașul abandonat Prîpeat, în care există încă radiații nocive, pentru a face ședințe foto. Zona de excludere este zona cea mai afectată de radiații. Un teritoriu de 2.600 de kilometri pătraţi, care a fost evacuat la scurt timp după explozie și care, până în zilele noastre, a rămas abandonat. Cu toate acestea, turismul extrem de la Cernobîl a început să ia amploare și, mai mult decât atât, se pare că celelalte reactoare, închise și ele la câțiva ani după explozia reactorului 4, pot fi vizitate de turiștii amatori de senzații tari, scrie Unica.



Supranumite “veverițele lui Cătălin Măruță”, Alina Chinie și Mădălina Petre, membrele trupei RedBlonde, și-au continuat pasiunea pentru muzică după ce au părăsit marea familie a îndrăgitei emisiuni, moderată de soțul Andrei. După aproape patru ani, Alina Chinie și Mădălina Petre încă mai sunt strigate de fani și unii dintre apropiați “veverițele lui Cătălin Măruță”, iar acest lucru nu le deranjează. În plus, ele au rămas prietene cu prezentatorul de la Pro TV, dar și cu membrii trupei Zero, scrie Cancan. Prezentatoarea radio și TV din Marea Britanie „mănâncă” sportul pe pânie, iar asta se vede cu ochiul liber. Superba șatenă are un corp tonifiat și poate oricând să concureze cu alte femei mai tinere cu 20 de ani decât ea. Mama a doi copii, Mel Skyes susține că are această siluetă datorită sesiunilor de yoga „hardcore”. „E o provocare fizică, dar îmi face bine și psihic. Am devenit și foarte flexibilă cu ocazia asta. Acesta e un lucru bun, mai ales când înaintezi în vârstă”, a declarat Mel Sykes pentru The Sun citat de Click.