Caru' cu vedete: Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au depus actele de divorț. „Alexandru a vrut să renunț la numele lui, ceea ce intenționam oricum”; Fiica lui Edith Gonzalez, scrisoare emoționantă după moartea mamei: „Mi-ar fi plăcut să fiu jumătate din femeia care erai tu”

Pe numele real Andrei Tiberiu Maria, Smiley şi-a implicat şi familia în afaceri, astfel că fratele lui, Filip Maria, este manager la HaHaHa Production, casa de producţie pe care Smiley o are cu producătorul şi compozitorul Şerban Cazan, scrie Click Depunerea actelor de divorț, deși a fost dorința lui, se pare că l-a cam răvășit pe Alexandru Papadopol, căruia i-au dat lacrimile când a părăsit notariatul. Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au la dispoziție 30 de zile în care se pot răzgândi în privința divorțului. ”Da, am depus actele de divorț. Va fi o custodie clasică, mai avem de rezolvat niște acte legate de casă. Alexandru a vrut să renunț la numele lui după divorț, ceea ce intenționam oricum”, a declarat Ioana Ghinghină pentru Libertatea „Mama mea a fost o ființă extraordiară și o mamă excelentă. Ea nu a folosit munca ei drept scuză pentru a nu fi. Când eram copil îmi amintesc că, indiferent cât de târziu sau cât de obosită venea de la serviciu, mă săruta, iar în ziua următoare nu se plângea niciodată că o trezeam la 6 dimineața ca să ne jucăm. În același timp, ea nu a profitat de rolul de mamă bună pentru a nu-și face treaba bine. Îmi amintesc că îmi spunea: O scrisoare de demisie din partea unui actor este exact ca moartea”, a spus Constanza potrivit Viva Robin William a fost găsit spânzurat, şi cu încheietura mânii crestată, în interiorul reşedinţei lui din Paradise City, California. Suferinţa cauzată familiei a fost nemărginită şi nici acum, după trecerea atâtor ani, cei trei copii ai lui nu şi-au revenit .Robin Williams n-a fost uitat. Tânărul de 36 de ani a văzut în asta momentul potrivit să-l onoreze pe legendarul actor. Potrivit revistei People, Zak a decis ca pe fiul lui să-l cheme ca pe tatăl lui, conform Ok magazine „Trebuie să ai 3 mese 100% dacă ai şi cele 2 gustări între mese e şi mai bine. Dacă o singură masă iese din regimul tău, asta înseamnă kilograme în plus. Eu mănânc de 3 ori pe zi. Dimineaţa pot mânca orice. de la un iaurt cu granola, la un ou fiert, la un sanviş cu un tip de caşcaval”, a spus Ilinca Vandici conform Click pentru femei.