Caru' cu vedete: Celebrități care au propria afacere; Ruby a renunţat la haine şi le-a arătat fanilor tot; BRomania și Alex Ghidush au marcat videoclipurile din campania STB ca fiind publicitare

Ruby este, fără doar şi poate, una dintre cele mai sexy artiste din România, iar clipurile şi fotografiile ei aprind imaginaţia multor bărbaţi. În urmă cu mai puţin de 24 de ore, cântăreaţa şi-a surprins fanii şi a postat pe Instagram mai multe story-uri în care apare goală complet, Ruby filmându-se singură în oglindă. Artista a vrut să le ureze „Bună dimineaţa“ fanilor ei într-un mod special, astfel că a renunţat la haine şi le-a arătat acestora cum arată ea la prima oră, potrivit Click. STB a plătit vloggeri care să zugrăvească un transport public în "lumini frumoase". O realitatea paralelă, un București în care traficul e relaxat, autobuzele goale, cu aer condiționat și "wifi oferit de STB", adevărate birouri chiar! (Ghidush lucrează ceva pe laptop). Fără aglomerație, fără transpirație. Doar că vloggerii au ales să nu-și informeze publicul că au fost plătiți pentru "realitatea paralelă" din filmele lor. Poate se prind cititorii, dar nicăieri nu există un marcaj care să arate că e vorba de filme publicitare. Și este un public de milioane. Literalmente, pentru că filmele sunt făcute de BRomania, Mihai Hash și Alex Ghiduș, scrie Pagina de media. Loredana Chivu ”lovește” din nou în mediul online, de data aceasta printr-o fotografie aflată la limita vulgarității. Unii dintre vizitatorii paginii au considerat, totuși, că bomba-sexy se menține într-o formă de zile mari. Ea s-a prezentat în fața urmăritorilor din mediul virtual într-un costum de baie decupat… generos în zona intimă, astfel încât să poată fi admirat și tatuajul poziționat mult mai jos de buric. Formele blondinei au apărut, astfel, în toată splendoarea lor, sânii au dat să iasă in sutien, iar picioarele lungi i-au făcut pe mulți dintre vizitatorii paginii să rămână fără cuvinte, potrivit Cancan.



Câteva celebrități care dețin afaceri chiar își folosesc locurile de muncă pentru a strânge bani în scopuri caritabile. Compania Jessicăi, The Honest Co., vinde produse ecologice pentru copii. Rush Limbaugh are o companie de ceai numită Two By Tea, iar Justin Timberlake deține peste 30 milioane de dolari în acțiuni MySpace. Billy Corgan este un om cu multe talente. Solistul trupei Smashing Pumpkins deține un magazin de ceaiuri în Highland Park, IL și este un producător la TNA Wrestling. Alți antreprenori de succes sunt Jared Leto și Snoop Dogg, ambii deținând acțiuni la Reddit, scrie Unica. Chiar dacă nu mai este văzută la televizor, Lili din „La bloc“, aşa cum este ea cunoscută de publicul larg, este o actriţă de comedie foarte apreciată în continuare. Mariana Dănescu joacă pe scena Teatrului Metropolis, acolo unde zeci de fani îi apreciază fiecare prestaţie atunci când ea are spectacole şi apare în faţa publicului. Ea a împlinit în acest an 51 de ani, ea fiind căsătorită, din anul 1994, cu Ion Capră, însă, pe lângă cariera în ascensiune pe care a avut-o, Mariana Dănescu a trăit şi o adevărată dramă. Sora ei, care a avut şi câteva apariţii în „La bloc“, a murit în urmă cu mai mulţi ani, după ce s-a luptat cu o boală cumplită: cancer, potrivit Ok magazine.