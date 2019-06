Caru' cu vedete: Andreea Marin şi Cătălin Botezatu sunt campionii reclamelor; Înșelată și torturată, Pamela Anderson s-a rupt definitiv de iubitul fotbalist

Andreea Marin (44 de ani) şi Cătălin Botezatu (52 de ani) sunt vedetele de top care scot bani frumoşi şi din publicitate, fiind, de departe, răsfăţaţii firmelor medicale, alimentare, dar şi de înfrumuseţare. O vedetă de top care a dorit să-şi păstreze anonimatul ne-a dezvăluit preţurile oferite de firmele de publicitate pentru o postare pe Facebook. ”Mie mi s-au oferit 250 de euro, am înţeles că este maximum, dacă ai patru postări lunar la acelaşi produs faci 1.000 de euro lejer. Eu însă nu am dorit să-mi asociez imaginea cu niciun produs”, relatează Click Astăzi, Mihaela Tatu are 56 de ani şi locuieşte în Oradea. Vedeta încă deţine o pagină de Facebook, unde ţine legătura cu fanii ei. De curând, Mihaela Tatu a anunţat că s-a apucat de sport pentru a scăpa de câteva kilograme în plus. Ea a apelat la serviciile unui antrenor sportiv tocmai pentru ca rezultatele să nu întârzie să apară, notează Ok magazine Otilia Bilionera s-a măritat în mare secret, într-o moschee din Turcia, pentru că soţul ei este musulman. Cântăreaţa a declarat că este foarte fericită şi plănuieşte două nunţi: una moldovenească, una arăbească, pentru a mulţumi pe toată lumea. Tânărul i-a oferit inelul de logodnă de ziua ei, pe 13 iunie, după un concert susținut de artistă în Turcia, scrie Viva La numai o lună după ce Pamela și Adil au apărut împreună extrem de fericiți la un eveniment monden organizat la Paris, lucrurile au luat o întorsătură nedorită pentru amândoi. După o relație cu năbădăi începută în 2017, Pamela Anderson (51 de ani) pare să se fi despărțit definitiv de fotbalistul francez Adil Rami. Actrița cunoscută în special din serialul „Baywatch” a făcut o serie de postări răvășitoare pe Instagram, în care își acuză iubitul atât de infidelitate, cât și de violență, potrivit Perfecte.ro După şase ani petrecuţi în SUA, alături de soţul Traian Spak, Andreea Antonescu (36 de ani) a revenit anul trecut în ţară cu fiica lor, Sienna (8 ani), şi e gata să divorţeze după opt ani de mariaj. „Nimic nu e pe vecie. Singura garanţie în viaţa, e moartea. În rest, totul e relativ. Nu pot exclude varianta unui divorţ”, a spus Andreea. Până atunci, Andreea e mândră de fiica ei care tocmai a încheiat şcoala în România. „Sienna e înnebunită să înveţe şi să citească. Eu eram tocilara clasei”, a mai adăugat ea potrivit Click.