​Caru' cu vedete: Kim Kardashian a revoltat toată Japonia cu noua sa lenjerie intimă; Mihai Coadă, Nelu din serialul „La bloc”, s-a retras la mănăstire și a rupt legătura cu foștii colegi; Celebrități care și-au etalat celulita pe Instagram

Kim Kardashian a scandalizat opinia publică din Japonia cu noua sa colecție de lenjerie numită „Kimono Intimates”. Bruneta a prezentat piesele ca fiind ideale pentru a pune în evidență formele corpului feminin. La Tokyo, însă, acestea au fost văzute drept o adevărată jignire adusă kimonoului - piesă tradițională japoneză ce datează din secolul al XIV-lea. „Purtăm kimonouri pentru a celebra sănătatea, creșterea copiilor noștri, căsniciile sau succesele în plan profesional. Le purtăm doar la ocazii și le transmitem din generație în generație”, a declarat o japoneză, Yuka Ohishi, pentru BBC citat de Stirile ProTv. Mihai Coadă, în vârstă de 67 de ani, aproape că se identificase cu personajul Nelu Curcă, pe care l-a jucat timp de 5 ani, însă în realitate cei doi nu (mai) au nimic în comun. Actorul din „La bloc” petrece în prezent mare parte din timp la o mânăstire, dedicându-se cultivării credinței și spiritualității, cu toate că nu s-a călugărit. Lăcașul de cult se află în apropierea orașului Ploiești, fiind vorba de Mănăstirea Turnu. De altfel, Mihai Coadă nu mai joacă decât în piese de teatru religioase: “Nu m-am călugărit, chiar dacă am îmbrăcat rasă la strană. Acum vreo 10 ani, domnul Dan Puric ne-a chemat să cântăm cu corul de la mănastire în spectacolele de la sala Rapsodia, din Bucureşti.", spune el potrivit Unica.



Instagramul poate fi o lovitură puternică la adresa stimei de sine, din cauza miilor de fotografii editate care arată trupuri perfecte, locuri intangibile sau preparate culinare demne doar de un chef cu stele Michelin. Tocmai de aceea devine deosebit de reconfortant să vezi celebrități precum Ashley Graham, Chrissy Teigen sau Hilary Duff care au îndrăzneala să își expună trupurile așa cum sunt în realitate, fără filtre sau alte trucuri de imagine. Iată, așadar, că timpurile se schimbă și în materie de tendințe pe Instagram, trupurile zvelte, fără celulită rămân un ideal, dar nu un must. Încep să fie apreciate acum și chiar inspiraționale siluetele imperfecte, scrie Verdict. Și-a mărit prima dată sânii cu silicon acum 17 ani, iar de atunci Anda Adam (39 de ani) a mai suferit o operație similară în 2012. Solista și-a dorit un bust bombat, iar acum îl are, chiar dacă sfârcurile sunt mai puțin dezvoltate. Anda a recunoscut că a apelat la mărirea sânilor pentru că a tras mulți ani de fiare la sală, iar pieptul ei ajunsese să arate foarte masculin. Între a se îngrășa și a-și pune silicoane, a ales ultima variantă. Zilele trecute, vedeta a ajuns la Constanța, unde a pozat sexy. Ea promovează costumele de baie creație proprie „Adam & Eve” pe care le vinde online cu prețuri între 230 și 399 de lei, scrie Click. La 54 de ani, Eva Ionesco a venit la TIFF pentru a-și prezenta cel de-al doilea lungmetraj, Golden Youth, și el profund autobiografic, unde se inspiră din adolescența sa pentru a vorbi despre pierderea inocenței. Acesta, este de altfel, un laitmotiv al filmelor sale. „Eu cred că femeile au nevoie să-și regăsească, într-un fel sau altul, inocența. Mi se pare că e ceva ciclic la femei, poate că la bărbați e diferit, dar femeile au nevoie să-și regăsească inocența. Poate că mă înșel, dar la femei pierderea inocenței e ceva marcant, mai ales când vorbim de dragoste. Chiar dacă se întâmplă mai târziu, nu neapărat în adolescență, resimțim nevoia de a regăsi momentul ăla de inocență”, spune regizoarea potrivit Elle.