Caru' cu vedete: Andreea Raicu face yoga pe malul lacului. În ce loc din București o găsiți; Andra, prima reacție după înlocuirea din juriul de la Vocea României; Siluetă de model la 51 de ani. Celine Dion a uimit Parisul cu trupul ei sculptat

Apoi, în anul 2014, Andreea Raicu (41 de ani) a avut ocazia să încerce din nou yoga. „Am văzut-o și simțit-o diferit. M-a făcut să mă conectez la corpul meu, să devin conștientă de ceea ce simt în fiecare moment, mi-a dat spațiu și timp să simt emoțiile netrăite. Zilnic mă ajută să fiu prezentă și atentă la tot ce se întâmplă în jurul meu. Sunt fericită că am fost deschisă, deși prima experiență nu a fost deloc plăcută”, a spus vedeta pe rețelele sociale, potrivit Click. Andra a fost înlocuită la masa juraților, iar în locul său va reveni cu forțe proaspete Horia Brenciu. Artista a transmis un mesaj tuturor prin care a explicat că decizia i-a aparținut în totalitate: ”După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la Românii au talent, și din grupul de antrenori de la Vocea României, să am și două turnee simultan, plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop", a spus vedeta potrivit Unica. Artista a vrut să le demonstreze cârcotaşilor care susţin că e mult prea slabă că ea, de fapt, are o siluetă ca de model. Celine Dion a făcut o adevărată paradă a modei la ieşirea dintr-un hotel din Paris. Îmbrăcată într-o salopetă neagră, mulată-mulată, semnată de brandul Chanel, Celine Dion a făcut realmente senzaţie. Cu o siluetă ca de adolescentă, artista în vârstă de 51 de ani a demonstrat că arată precum se simte: adică minunat, potrivit Adevarul. Cătălin Bordea face anul acesta nunta cu Livia. La emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, Cătălin Bordea a explicat că este în toiul pregătirilor pentru marele eveniment. „Nevastă-mea de şapte luni nu doarme pentru că ea plănuieşte totul. Şi apoi când pleacă în oraș stă patru ore şi când vine o întreb: ce-ai făcut patru ore. Îmi răspunde: am stabilit furculiţele. Ea chiar plănuieşte şi am tot respectul pentru această femeie fantastică. Are nişte idei dubioase la un moment dat. Am o relaţie extraordinară cu socrii. Mă iubesc ca pe ochii din cap, iar pentru mine sunt părinţii mei.", a spus el potrivit Libertatea. Elena Gheorghe a mers la piscină, fiind o adevărată apariție printre șezlonguri. În interviuri mai vechi, artista ne spunea că își potolește foamea cu pufuleți, însă iată că mai are și alte trucuri care o ajută să fie în formă și să se mențină la 50 kg. "Când vine vorba despre sănătate și frumusețe, eu consider că totul pleacă din interior. Sunt sigură că echilibrul interior reflectă exteriorul. Dacă ești echilibrat și în armonie cu ține, asta se vede, se simte, asta transmiți. Eu cred că frumusețea nu are legătură cu dimensiunile de catwalk, ci cu o stare de bine, cu o energie specială, pe care o emani pentru că ești bine cu ține", a spus ea potrivit Click.