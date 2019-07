Caru' cu vedete: Cum decurge relația dintre Nicole Cherry și iubit după ce s-au mutat împreună. Cântăreața se vede curând mireasă; Alexandra Stan, fotografiată goală! Imaginile cu artista topless au ajuns pe internet

Cântăreața se vede curând mireasă. De aproximativ un an de zile, Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de iubire. Ba chiar s-a și mutat de acasă, acum stă cu iubitul, în București. Cei doi au păstrat legătura cu părinții, mai ales cântăreața. Merge zilnic să îi vadă, se se consulte cu ei, dar și să ia mâncare. Mama artistei e bună gospodină și are grijă să le dea și lor. „A fost simplu și natural. Nu simt lipsa părinților pentru că mă văd mereu cu ei. Am și permis, ajung de colo-colo foarte repede. E foarte ok!”, a spus Nicole conform Viva În ultimele luni, Alexandra Stan pare că s-ar afla într-o vacanţă care nu se mai termină, însă, cu toate acestea, artista a pregătit şi o nouă piesă, „I think I love it“, care este promovată prin nişte postări de-a dreptul provocatoare.Alexandra Stan a îmbinat utilul cu plăcutul şi, direct de pe plajele din Ibiza îşi promovează noul single. Însă, ce le-a atras atenţia tuturor nu este piesa în sine, ci modul prin care Alexandra Stan apare în imagini, scrie Click Meghan a arătat mai bine ca oricând, afişând o siluetă mult slăbită faţă de cea de acum aproape două luni, când şi-a prezentat copilul. Soţia Prinţului Harry şi-a recăpătat talia de viespe, pe care şi-a accentuat-o purtând rochia Stella McCartney, prevăzută cu o curea lată. La această ţinută, Megs a accesorizat o pereche de sandale joase, create de Aquazzura, în nonculoarea negru, notează Ok Magazine Profitând de faptul că are un ten măsliniu de la „mama natură”, Corina se mulțumește cu această nuanță și renunță să se expună prea mult la soare. Singurul moment când se întoarce cu adevărat bronzată dintr-o vacanță este în luna ianuarie când, ca o tradiție, merge într-o vacanță exotică. „Nu merg niciodată la solar și atunci nu prea sunt bronzată. Poate iarna pentru că merg în vacanță exotică de obicei de Revelion, de ziua mea, mai prind de acolo ceva bronz. Nu sunt înnebunită după soare și cred că și îmbătrânește și face rău”, a spus Corina pentru Libertatea „Dacă ar fi după unii, m-am operat din cap până în picioare. Am spus adevărul toată viaţa. N-am cum să fac operaţii estetice, pentru că mi-e frică de orice cuţit. Abia am născut, nu ştiam dacă va fi nevoie de cezariană sau nu. Îmi e frică de operaţii în general, de anestezie, de orice se poate întâmpla într-o situaţie de genul ăsta. Nu-mi place să risc, mai ales că acum am doi copii. Dacă voi face operaţii estetice, nu văd de ce să nu spun, ce m-ar opri, a spus Andreea Bănică conform Click