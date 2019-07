​Caru' cu vedete: Adelina Pestriţu va avea şase domnişoare de onoare la nuntă, printre care şi câteva vedete. Ce reguli le-a impus viitoarea mireasă; Primele imagini cu Brigitte în rochie de mireasă. Florin Pastramă a fost și el la patru ace

„Ele vor îmbrăca rochii de aceeași culoare și vor fi alături de mine în fața altarului. Chiar dacă tradiția spune că este necesar să fie necăsătorite, vă anunț că eu nu o să țin cont de acest detaliu. O parte dintre ele sunt deja căsătorite și pentru una dintre ele, chiar eu am fost domnișoară de onoare la momentul nunții ei, petrecut în urmă cu 4 ani”, a spus Adelina conform Viva Brigitte și Pastramă au organizat nunta lor în cel mai mic detaliu, cu ajutorul Oanei Roman, și au promis că evenimentul va fi unul pe măsura așteptărilor. Rochia miresei a fost una costisitoare și atent aleasă, iar Brigitte a strălucit în marea zi, exact așa cum era de așteptat. Puțin mai emoționat decât mireasa lui, care a mai trecut de trei ori prin aceste sentimente, Florin Pastramă nu s-a lăsat nici el mai prejos și a purtat o ținută care să fie la înălțimea rochiei parteneri sale, scrie Click Monica Davidescu, actriță la Teatrul Național București, poate vorbi ore întregi despre autorii și textele care îi plac. „M-a impresionat recent „Testamentul lui Abraham”, de Igor Bergler. Acum citesc „Biblia pierdută”, de același autor. Îmi plac Dan Brown și Svetlana Alexievici (laureată a premiului Nobel pentru literatură – n.r.), am pe noptieră ultima carte a lui Dinu Săraru, „Jurnalul unui personaj controversat”, dar și piese de teatru, diverși autori. Lectura te face să te descoperi și să descoperi lumea”, a spus ea pentru Libertatea Mircea Radu (50 de ani) a fost răsfăţatul televiziunii în anii 2001-2010, când prezenta lacrimogena emisiune ”Din dragoste”. Ultima sa apariţie pe micul ecran a fost la ”Ie, Românie” (Antena 1), întreruptă brusc, anul trecut. Sătul de lupta pentru audienţe, Mircea lucrează acum la un proiect video de suflet, ”Poveşti cu gust”, difuzat pe Facebook, notează Click „Am întrebat printre cunoștințe cine m-ar putea lua până în București. Acest băiat, care îmi este doar o cunoștință, s-a oferit să mă ducă el. Am plecat iar la Fetești, la un filtru de Poliție, a fost și el oprit și testat pentru consum de alcool și droguri și depistat pozitiv. Eu am rămas șocată și nu mi-a venit să cred! El a fost luat de Poliție iar eu am chemat o prietenă să mă ducă în București!”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Wowbiz