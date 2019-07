​Caru' cu vedete: Kate şi Meghan, la meciul Simonei Halep de ieri. Cine a învins la puncte pe plan vestimentar?; Anamaria Prodan și Reghecampf au divorţat în secret? Pumnul dat lui Dan Alexa a scos la iveală adevărul

Scena în care Anamaria Prodan îi aplică un pumn în figură lui Dan Alexa a făcut senzaţie sâmbătă seară. Scena demnă de ”Local Kombat” demonstrează încă o dată zvonurile conform cărora cei doi ar forma un cuplu. Şi, nu e nimic greşit, întrucât impresara este o femeie liberă de câteva luni bune. Click! a aflat că ea şi Reghecampf au divorţat, iar antrenorul are şi el o relaţie.Ducesa de Cambridge şi Ducesa de Sussex au atras toate privirile atât pentru că au părut că se înţeleg foarte bine (în ciuda zvonurilor că există o animozitate între ele), cât mai ales pentru că au avut amândouă nişte ţinute pe placul tuturor. Soţia Prinţului William şi mama a trei copii a arătat superb în rochia de un verde smarald, la care a accesorizat o poşetă şi pantofi nude, în timp ce soţia Prinţului Harry o optat pentru o cămaşă albă şi o fustă plisată cu imprimeu intens, scrie Ok Magazine Pentru a scăpa de kilogramele în plus, Iulia Vântur a urmat o dietă pe cât de eficientă, pe atât de riscantă și dificilă: dieta ketogenică. Principiul de bază este inducerea unei stări de cetoză fiziologică, asemănătoare cu cea obținută prin post sau pauze alimentare. Regula principală în cadrul dietei keto este aceea că în fiecare zi se vor mânca patru mese, care trebuie să reprezinte 70% grăsimi, 20% proteine și 5% carbohidrați, potrivit Viva Toate camerele au fost pe el. "Necazurile" actorului au început când nu a fost lăsat să intre în tribună de unul dintre bodyguarzi, pentru că cel de-al patrulea set nu se terminase încă. S-a relaxat la pauză şi a mers la locul lui, dar momentul s-a suprapus cu un ropot de aplauze şi cu remarca unui prezentator: "Şi Woody s-a întors cu cocktailul lui", scire Click Toată lumea o invidiază pe Anca Serea pentru norocul de avea niște sarcini perfecte: fără kilograme în plus și fără stările specifice unor gravide. Se pare însă că fosta prezentatoare TV are micile ei probleme de sănătate, care s-au agravat de câteva săptămâni. „Am probleme cu mirosurile, pentru că bila mea este un pic modificată. Nu suport mirosurile puternice, de aceea, și atunci când gătesc, o fac cu ferestrele deschise și cu hota dată la maximum. Acum, în această sarcină, nu pot să folosesc nici parfum, nici creme cu parfum puternic”, a spus Anca pentru Libertatea