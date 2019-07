​Caru' cu vedete: Iubitul Simonei Halep a fost primit cu brațele deschise de familia campioanei; Ce mesaje a primit Liviu Vârciu în ziua în care Adelina Pestrițu a făcut nuntă

„Vârciule, cică s-a măritat Pestrița… cu nuntă cu tot. Măcar nu ți-a zis și ție un mulțumesc așa că o cunoaște lumea din vina ta”, „El trăiește în amintirile lui. Ea are o familie, o fiică și un soț care o iubește. El dacă n-a știut s-o aprecieze când a trebuit, să trăiască în trecut”, „Ea a evoluat mult, el își plânge soarta”, „Ea face parte din viața lui, din trecutul lui și a declarat că nu o va uita niciodată…”, i-au scris internauții lui Liviu Vârciu conform Libertatea La 18 ani de la încheierea filmărilor, Lucy Lawless pare mai fericită ca niciodată! Deși nu a mai cochetat cu evenimentele așa cum o făcea înainte, este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde le arată tuturor ce zâmbet frumos are și cât de bine se menține la 51 de ani. Lucy Lawless este mama a trei copii și a trecut prin două căsătorii, scrie Spy News Iuruc, iubitul Simonei Halep, ar fi divorţat recent de femeia care i-a fost iubită timp de doi ani şi cu care a fost însurat doar 10 luni, fiind în prezent un bărbat lipsit de orice angajamente, care pare că s-a aruncat deja într-o relație pasională cu Simona. În toamna lui 2018, milionarul de origine aromână, în vârstă de 40 de ani, s-a însurat cu Liana, în urma unei relații care a durat aproximativ doi ani. Deși „meciurile” lui conjugale nu au fost tocmai cu final fericit, nici Simona și nici familia acesteia nu par să țină cont de trecutul amoros al iubitului campioanei noastre, potrivit Click Familia Măruță câștigă bani frumoși din televiziune. În ceea ce îl privește pe Cătălin, în 2017 a primit 15.000 de euro pentru emisiunea La Măruță, dar el mai face bani și din prezentarea unor evenimente (2.000 de euro pe eveniment). Andra pare că o duce și mai bine. A primit în 2018 un salariu cuprins între 8.000 și 10.000 de euro pentru aparițiile ca jurat la Românii au Talent, la care s-a adăugat o sumă similară pentru emisiunea Vocea României Junior. Și să nu uităm că mai primește 6.000 de euro pentru fiecare dintre concertele sale, notează Playtech Cântăreața Cristina Spătar a explicat recent că s-a descurcat singură după divorțul de fostul ei soț, și că acesta nu a ajutat-o din punct de vedere financiar. De asemenea, aceasta dezvăluit în urmă cu puțină vreme și că nu a primit pensia alimentară pentru cei doi copii pe care îi are cu afaceristul, având în vedere și problemele financiare cu care s-a confruntat după despărțirea de acesta, relatează Click