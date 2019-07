Caru cu vedete: Dan Negru nu s-a mai abținut și a răbufnit. „Băgați-vă litoralul în …”; Îl mai ştii pe Nick de la N&D? Artistul e de nerecunoscut; Soția lui Ilie Năstase bagă divorț după doar trei luni

De câţiva ani, artistul a revenit în atenţia presei şi a publicului, însă nu a reuşit să aibă o carieră de succes în muzică, astfel că momentele în care s-a făcut din nou remarcat au fost tot apariţiile alături de Delia, când în diferite concerte şi la unele evenimente au cântat din nou melodiile care se auzeau în toate difuzoarele la începutul anilor 2000. Complet schimbat faţă de perioada în care cânta alături de Delia, Nick a dezvăluit la Pro TV, în urmă cu un an, că a slăbit foarte mult în ultimii ani, potrivit revistei OK

Supărat pe condițiile de cazare și prețurile foarte mari, de pe litoralul românesc, Dan Negru a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a criticat dur situația din România. „La un hotel din Mamaia care are azi 5 stele, dar care a fost construit în epoca comunistă, cazarea pentru noaptea de sâmbătă pe duminică costă 1038 euro! Într-una din stațiunile de fiță ale Europei, la Saint Tropez, tot pentru aceeași noapte și tot la 5 stele găsești cazare cu 700. Dan Negru nu s-a mai abținut și a răbufnit. „Băgați-vă litoralul în ...”, a scris Dan Negru, potrivit Libertatea

Obiceiurile ”nesănătoase îi creează din nou probleme” lui Ilie Năstase. La 72 de ani, celebrul tenisman este în pragul celui de-al cincilea divorţ după ce, se pare, că ar fi înşelat-o pe Ioana Simion, aşa cum a procedat cu Brigitte. Ioana a anulat nunta de pe 17 august şi se gândeşte să divorţeze la fix trei luni de când a spus ”da” la ofţerul stării civile. Luna viitoare Ioana Simion (43 de ani) şi Ilie Năstase (72 de ani) sărbătoreau un an de relaţie şi tot atunci, mai precis pe 17 august, cei doi porumbei planificaseră o nuntă elegantă, la malul mării, potrivit Click

. A fost căsătorită de trei ori, însă, cu toate astea, atracţia ei pentru femei e posibil să fi fost mai mare decât cea pentru bărbaţi. Regizorul român Jean Negulesco, care a lucrat cu Marilyn pentru How to Marry a Millionaire, a declarat la un moment dat: “Mi-a spus, într-o bună zi, că n-a avut niciodată în viaţa ei orgasm cu un bărbat.” E posibil să fi întâmplat una ca asta din cauza faptului că sentimentele ei pentru femei erau mai puternice decât pentru partenerii ei masculini, scrie revista OK