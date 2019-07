Caru' cu vedete: Bianca Drăgușanu a fost cerută în căsătorie de Alex Bodi; Lady Gaga are un nou iubit… Și nu e Bradley Cooper! Cum au fost surprinși cei doi

Este vorba despre un membru al staff-ului ei, inginerul de sunet Daniel Horton (37), cei doi fiind surprinși în timp ce se sărutau într-un restaurant din cartierul Studio City, California. Mai mulți martori ai efuziunii sentimentale a artistei au declarat pentru publicația PEOPLE, că Lady Gaga și Daniel Horton păreau mai mult decât simpli prieteni și că s-au giugiulit de mai multe ori în timp ce luau masa, conform Viva Bella Hadid şi Gigi Hadid au luat o pauză de la şedinţele de foto şi de la defialrea pe cele mai mari podiumuri ale lumii şi au plecat alături de sora lor vitregă în insula Mykonos pentru a sărbători ziua de naştere a Alanei (34). S-au bucurat de plaja cu un nisip fin şi de apa clară precum cristalul, dar în cele din urmă au revenit la ...pozatul sexy spre bucuria prietenilor virtuali de pe Instagram, scrie Click Ducii de Sussex s-au mutat, de câteva luni, la Frogmore, pe domeniul Windsor, însă unii dintre vecinii lor par a fi deranjaţi de apariţia acestora în zonă. Dar care sunt regulile care i-au deranjat pe vecinii lui Meghan şi Harry? Din câte se pare, printre acestea ar fi: iniţierea unei conversaţii cu Ducii de Sussex şi lăsarea de scrisori în cutia poştală a cuplului, nimeni nu are voie să se ofere să aibă grijă de bebeluşul Archie sau să-l atingă, iar dacă unul dintre câinii Ducilor fuge la cineva, acea persoană nu are voie să îl atingă, potrivit Ok Magazine Deși a trecut multă vreme de când nu s-a mai afișat pe stradă în ținute sexy, adoptând în ultima perioadă un look mai sobru, având în vedere circumstanțele în care se afla, iată că, încet, încet, vedeta arată chiar și prin vestimentația aleasă că este împăcată cu situația și reușește să meargă mai departe și fără cel care i-a fost soț timp de doi ani, notează Click Pe Instagramul său, Bianca Drăgușanu a etalat superbul inel de logodnă, iar bijuteria nu pare deloc una ieftină. Cel mai probabil, pentru cadoul cel mare, Alex Bodi a scos din buzunar o sumă ce depășește 8-9 000 de euro.Mai mult, Bianca Drăgușanu a postat și un mesaj extrem de emoționant, în dreptul fotografiei. „30.06. Această zi îmi poate schimba viața. #blessed #loved #love”, scrie Spy News