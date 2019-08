​Caru' cu vedete: Gabriela Cristea, prima declarație după ce a aflat că Marcel Toader, fostul său soț, a murit: „Sigur nu e o glumă?”; Alina Puşcaş a născut. Ce nume va purta micuţa şi cum arată

Alina a ales să împartă acest moment emoţionant cu soţul său, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, pe care l-a avut alături în sala de naşteri. Prezentatoarea TV a ţinut să le arate celor care o admiră primele imagini cu fetiţa sa, aşa că a postat pe Instagram câteva fotografii sugestive. „Iris Stoenescu, bine ai venit! Vom avea grijă de tine în cel bun mod”, a fost mesajul transmis de Alina, potrivit Ok Magazine Gabriela Cristea este în stare de șoc la aflarea veștii că Marcel Toader a murit. Vedeta TV a fost căsătorită timp de cinci ani cu Marcel și mariajul lor nu s-a terminat în cele mai bune condiții, divorțul venind la pachet cu un scandal mediatic de proporții. Gabriela Cristea se întreabă dacă nu cumva această veste este o glumă proastă, așa cum s-a mai întâmplat și cu alte persoane publice, scrie Viva Chirurgul plastic britanic Julian De Silva împreună cu mai mulţi colegi au analizat fotografiile din 1999 ale unor vedete precum Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Aniston şi au descoperit că toate sunt cu 20 de ani mai tinere. Astfel au descoperit în cazul lui J.Lo (50 de ani), de exemplu, ca la 50 de ani, după ce a născut gemeni şi a trecut printr-un divorţ, chipul ei arăta de 30 de ani, conform Click Kate Winslet nu mai este sirena de pe Titanic. La 22 de ani de la premiera filmului care a făcut-o celebră, actriţa s-a rotunjit vizibil şi pare sugrumată de celulită. Kate a avut probleme cu greutatea şi în adolescenţă, dar la un moment dat părea că are toate şansele să câştige această bătălie. Talia ei de viespe s-a rotunjit însă vizibil odată cu trecerea anilor şi datorită sarcinilor care au urmat, iar formele ei de altădată au devenit poveste, notează Ok magazine Poate a treia oară are mai mult noroc! Heidi Klum, 46 de ani, s-a măritat sâmbătă cu Tom Kaulitz, de 29 de ani, membrul trupei Tokio Hotel. Evenimentul a avut loc la bordul iahtului de lux Christina O Valletta, în apropiere de insula iubirii, Capri, Italia. De Crăciun s-au logodit, apoi în februarie 2019 s-au căsătorit în secret, înregistrând actele de mariaj în Beverly Hills, scrie Click