Caru' cu vedete: Denise Rifai îl dă în judecată pe Mircea Badea, după ce a numit-o «jihadistă». «Omul are o problemă»; Andreea Bălan merge la psiholog. Motivul: ”Mădălina Manole nu a fost sfătuită de apropiații ei și a ajuns la ce a ajuns…”

Artista care pe data de 15 septembrie 2019 se va căsători cu George Burcea face terapie. Andreea Bălan a mărturisit că este un lucru benefic pentru oricine să discute cu un terapeut care îl poate ajuta în rezolvarea unor probleme. „Am schimbat terapeutul de două ori. La un moment dat, am terminat niște probleme pe care le aveam de rezolvat și am trecut la altcineva, pe care l-am schimbat pentru că nu pricepea ce spun”, a declarat Andreea pentru Viva Denise Rifai reacționează după ce Mircea Badea a numit-o "jihadistă" și a asemănat-o cu personajul Miss Piggy din "The Muppet Show". Prezentatioarea de la Realitatea a anunțat că vrea să-l dea în judecată pentru că s-a săturat "să fie făcută în fel și chip". "Daca nu i-a mers în mod repetat cu motociclistul care l-a bătut de l-a leșinat încă de la intrarea în ring, se consolează și el cu ce apucă... ”, a zis Denise Rifai conform Click Roxana Ionescu a trecut recent prin cea mai grea perioadă din viața ei. Vedeta a pierdut sarcina, la șase luni, iar cel care a făcut anunțul trist, a fost chiar iubitul ei, Tinu Vidaicu. Vedeta a reușit însă să treacă peste episodul dureros, cu ajutorul prietenilor, care i-au fost alături în aceste momente, scrie Libertatea Marcel Toader a lăsat în urmă datorii uriașe, de peste 145.000 de euro, cumulând taxe și impozite neplătite, dar și datorii la Asociația de proprietari, reprezentând restanțe la plata întreținerii pe o lungă perioadă, plus penalizările de rigoare. Magistraţii Judecătoriei Sectorului 5 au dispus, încă din 2017, executarea silită a locuinţei lui Marcel Toader, aflată pe strada Ion Brezoianu din Capitală. Însă Marcel Toader nu s-a clintit, deşi avea la dispoziţie 30 de zile să părăsească imobilul pierdut în instanţă, dar a fost lăsat să mai locuiască acolo o vreme, până urma să se scoată la vânzare apartamentul, potrivit Viva Andra și-a surprins admiratorii cu câteva imagini din vacanță în care apare complet naturală, fără nici un strop de machiaj. Ea se află în vacanță în Grecia alături de cei doi copii, David (8 ani) și Eva Maria Ioana (4 ani). „Dacă poți să vezi o vacanță prin ochii unui copil înseamnă că ești un om fericit!”, a spus Andra pe conturile sociale. Ulterior, Andra a postat și câteva poze alături de micuții ei, conform Click