​Caru' cu vedete: Anca Serea a născut o fetiță! Ce nume a primit al șaselea copil al vedetei; Cine va prezenta „Acces Direct” din toamnă?

Prezentatoarea a demisionat și locul ei va fi luat de Mirela Vaida. Se pare că vedeta va reveni la emisiunea pe care a mai prezentat-o acum ceva timp, când Simona era în concediu de maternitate. „Am primit cu surprindere şi bucurie propunerea de a fi noul prezentator Acces Direct! Eram pregãtitã şi îmi doream de ceva timp sã mã întorc la viaţa profesionalã, la emisiunile live, la adrenalina pe care televiziunea şi, mai ales, emisiunile zilnice, ţi le oferã!', a declarat îndrãgita prezentatoare conform Spy News Emoții și clipe de neuitat în familia Serea-Sînă, având în vedere că Anca a adus pe lume cel de-al șaselea copil. Vedeta s-a dus „de bunăvoie” la spital, având impresia că i s-a rupt apa și bine a făcut! Înainte să-i dea naștere celui de-al șaselea copil al său, aceasta și-a anunțat și admiratorii virtuali în legătură cu posibilitatea de a-și aduce pe lume bebelușul, potrivit Click Filip, băiatul lui Mădălin Ionescu, are 16 ani acum şi mult timp nu s-a ştiut despre drama pe care o ascunde vedeta TV: copilul lui s-a născut perfect sănătos, însă când avea doar două luni a făcut varicelă şi din cauza lipsei vaccinului, au apărut probleme neurologice grave care l-au afectat iremediabil. Mădălin Ionescu a infirmat categoric zvonul potrivit căruia Filip este autist, adevăratul diagnostic al tânărului fiind hemipareză (n.r – hemipareza rezulta dintr-o leziune de neuron, motor central. Afecteaza limbajul si da tulburari senzoriale si cognitive), scrie Viva Întrebat de Dana Săvuică dacă a încercat să se reapropie de băiatul lui, Florin Busuioc a spus că: "Am făcut nişte gesturi, au fost refuzate, la un moment dat. Acum chiar mi-a scris fi-miu un mesaj: "Am fost un copil, am fost un prost. Hai să facem o...". Şi probabil că o să ne reconectăm şi o să fie bine. Am mai avut nişte încercări, au eşuat, mă rog, n-are importanţă. Mă simt vinovat, dar nu regret", a spus Florin Busuioc pentru Ok Magazine „Noi am crezut foarte multe lucruri greșite una despre alta și noi nu ne-am suportat ani de zile sau nu am vrut să ne apropiem una de alta ani de zile. N-am vrut să-mi fii în preajmă, pentru că complexul meu cu vocea a fost mereu din cauza ta și a tatălui tău, care îmi spuneați: Eu am devenit cea mai bună dansatoare din showbiz din cauza ta! Când eu eram mică, m-ați făcut să mă simt netalentată!”, a spus Andreea Bălan, în vlogul ei, potrivit Libertatea