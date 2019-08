Caru' cu vedete: Cine e noua colegă a Adelei Popescu și a lui Cove de la „Vorbește lumea”. A lucrat la Antena 1; Justin Bieber se tratează de anxietate cu un Lamborghini roz de 200.000 $

Justin Bieber, în vârstă de 25 ani, și-a cumpărat o nouă ”jucărie” de 641 de cai putere: un Lamborghini Urus de 200.000 de dolari, care să-l ajute să treacă peste gândurile negre. Mașina, pe care ar fi dat oricât, doar-doar să îl facă bine, este un SUV de un roz țipător, care poate prinde viteze de 304 km/h și ajunge la 200 km/h în 12.8 secunde, scrie Click Viviana Sposub este noua colegă a Adelei și a lui Cove de la Pro TV. Tânăra a pășit în platou astăzi, plină de încredere, cu energie bună și a mulțumit tuturor pentru noua șansă.Viviana Sposub și-a dat demisia de la Antena 1. A anunțat că pleacă, în direct. Tânăra le-a spus telespectatorilor că acest capitol din viața ei se încheie și a mulțumit colegilor pentru amintiri, dar și pentru ceea ce a învățat într-un an de zile, conform Viva " Pro ar fi că un copil îţi dă un feeling bun, văd asta la Oana, mă bucur de nepoţii mei şi îmi plac foarte mult, dar lumea în care trăim nu-mi place atât de mult. Dacă aş putea, aş lua cu linguriţa doar purtea frumoasă din viaţă şi i-aş da-o copilului meu, dar ştiu că nu se poate. Mi s-ar părea că aduc o viaţă curată într-o lume care nu e aşa. Cumva, aş crea încă o problemă Universului’’, a mărturisit cântăreaţa potrivit Ok magazine Dacă te uiți la atent la pozele cu ea, vei observa că în cele mai multe stă cu palmele împreunate la piept și coatele ușor în afară. Poziția ei denotă clasă și rafinament și, cel mai probabil, a fost atent aleasă, potrivit specialistului în limbaj corporal, Blanca Cobb, relatează Unica David Beckham, în vârstă de 44 de ani, şi soţia sa, Victoria Beckham, cu un an mai mare decât fostul star al Realului, au acceptat invitaţia bunului prieten de a petrece o vacanţă de vis pe iahtul personal al acestuia, în sudul Franţei. Deşi aflaţi în larg, cuplul format de David Şi Victoria,a fost surprins de fotoreporteri în ipostaze tandre, semn că relaţia lor nu este una flată în impas, aşa cum se zvonea în presa de peste Ocean, notează Click