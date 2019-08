Caru' cu vedete: Mădălina Ghenea a eclipsat cele mai faimoase modele din lume la Festivalul de Film de la Veneția; Rihanna, probleme cu greutatea? Iată cum arată artista după ce a luat câteva kilograme în plus: „Sunt grasă şi cu forme acum“

„Felul în care mă îmbrac s-a schimbat în funcţie de proporţiile mele. Porţi ceea ce-ţi stă bine, asta-i tot! Sunt grasă şi cu forme acum, iar dacă nu pot să-mi port propriile produse, nu are cum să funcţioneze! Iar numărul meu nu este cel mai mare. Este, de fapt, mai apropiat de cele mai mici numere pe care le avem. Ajungem până la 46“, a spus Rihanna pentru New York Times conform Ok magazine După ce s-au răsfăţat într-o vacanţă de vis în Portugalia, Smiley (36 de ani) şi Gina Pistol (37 de ani) îşi recunosc public relaţia. Joi seară au venit la petrecerea aniversară a lui Jo care şi-a lansat cu Juno piesa „Caută-mă”. Smiley ne-a spus că Gina i-a cucerit inima, iar dacă se vor căsători, o vor face departe de ochii curioşilor, scrie Click Mădălina Ghenea a fost o apariție de vis la premiera filmului Ad Astra – cu Brad Pitt și Liv Tyler în rolurile principale -, fotografii înghesuindu-se să prindă cele mai bune cu ea. Și aveau și de ce, deoarece Mădălina Ghenea a arătat superb într-o rochie nude cu paiete aurii, la care a asortat o centură glam. La fel de spectaculoase au fost și accesoriile, cerceii și inelele oversized nu au rămas neremarcate, notează Viva E sărbătoare în familia prezentatorului de televiziune Cătălin Măruță. Aceste își aniversează soția și fiul de Sfântul Alexandru. „De Sfântul Alexandru e mare petrecere la noi acasă. Andra și David sunt sărbătoriții noștri și scriu aici din nou, să știe toată lumea: îi iubesc de nu mai pot! La mulți ani! @marutadavid @andra”, este mesajul transmis de prezentatorul TV, relatează Libertatea “Ne-am cunoscut în TVR, cu sute de ani în urmă. Am făcut paşi multi până să devenim un cuplu. Şi unul, şi celălalt. Alice mi-a fost producător de trei ori, la TVR în 1999, la Naţional TV în 2004 şi la Pro TV în 2006. Ultima experienţa ne-a apropiat şi mai mult. Chiar dacă au existat perioade mai puţin bune, le-am depăşit cu zâmbete, cu înţelegere, cu generozitate şi multă iubire’’, a spus Horia Brenciu potrivit Click