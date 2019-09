Caru' cu vedete: Simona Gherghe, motivele pentru care a plecat de la Acces Direct: „Am vrut să las loc pentru ceva mai bun!”; Iulia Vântur, rol principal într-un film de acţiune

Iulia Vântur face parte din distribuţia serialului de acţiune “Jack Stall Dead”, filmat şi produs la Londra. Producţia este regizată de Nick Mckinless, care a lucrat la Hollywood filme importante, cum ar fi “Transformers”, “Game of thrones”, “The Fury” sau “Justice League”, şi de Ali Jacko, multiplu campion mondial la kickbox. ''Jo este o femeie puternică, super antrenată, profesionistă de top, cu aptitudini remarcabile, de necombătut, care merge până în pânzele albe pentru a rezolva un caz'', îşi descrie Iulia personajul, conform Ok magazine „Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea. Mă simt bine la Antena 1. Sunt aici de aproape 18 ani și, dacă aveam vreun motiv să plec, plecam. Faptul că încă sunt aici arată că mă simt bine cu ceea ce am”, a spus Simona Gherghe pentru Viva „E greu să te dai jos din pat dimineața cu atitudinea potrivită atunci când știi că ești copleșit de amintirile din trecut, de munca ta, responsabilități, emoții, familia, soția, dar și de celelalte relații. (...) De la un copil de 13 ani dintr-un oraș mic, am ajuns să fiu adorat de milioane de oameni din toată lumea. (...) Am început să fac abuz de droguri la 19 ani și să stric orice relație pe care o aveam. Am devenit nervos, nu mai respectam femeile, am devenit distant față de toți oamenii care mă iubeau”, a scris artistul pe Instagram, potrivit Click Îi ştim pe cei patru fraţi, Alec, Stephen, William şi Daniel, primii doi fiind cei mai cunoscuţi. Fiecare dintre aceştia are, la rândul lui, un număr generos de copii, cele mai cunoscute nume ale generaţiei tinere aparţinând lui Hailey şi Ireland Baldwin.Oprindu-ne la Hailey, în prezent doamna Bieber, în vârstă de 22 de ani, puţini ştiau că aceasta mai are o soră, Alaia. În vârstă de 26 de ani, Alaia este prima născută a lui Stephen şi a soţiei acestuia de origine braziliană, superba Kennya, cu care actorul este căsătorit încă din anul 1990, notează Ok magazine Legendara actriţă a declarat, la un moment dat, că s-a culcat doar cu cei şapte oameni cu care s-a şi măritat. Câştigătoarea Oscarului n-a avut prea mare succes în dragoste, cu toate că a ajuns la altar de opt ori! Nu mai puţin de cinci dintre soţii ei – mai exact primii cinci – au avut preferinţe bisexuale, inclusiv Richard Burton, potrivit Click