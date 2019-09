​Caru' cu vedete: Andreea Marin: «Mi-au scos 800 de grame de tumoră, doi pumni de celule crescute haotic pe corpul meu»; Victor Slav ar fi fost prins la volan sub influența drogurilor

Fostul soţ al lui Britney Spears, Kevin Federline, a depus o plângerere la poliţie, acuzându-l pe Jamie Spears de abuz asupra nepotului. Incidentul s-ar fi petrecut când copiii se aflau acasă la tatăl artistei. Sursele din poliţie nu au specificat care sunt urmele fizice ale abuzului, fiind vorba despre un minor, dar urmează să declanşeze o investigaţie de abuz în cazul lui Jamie Spears. După acest episod, copiii au fost duşi înapoi la casa lui Britney, iar Kevin a fost chemat să-i ia, scrie Ok Magazine Andreea Marin a fost suspectă de cancer, după ce s-a trezit, din senin, cu o excrescență în zona cervicală. „Ce m-a convins să mă operez este atenția mea constantă pentru sănătate și dorința de echilibru. Știm foarte bine că fără sănătate nu avem mai nimic. Aveam o problemă și trebuia analizată obiectiv, de un specialist. Am avut norocul să întâlnesc un medic deosebit, de o rară calitate umană, doctorul Dragoș Zamfirescu”, a spus Andreea Marin pentru Click „Nu am fost niciodată foate umilă, nu am fost cu capul plecat, chiar dacă în sinea mea sufeream foarte mult… Dar nu aveam încredere în mine! E și foarte greu să ai încredere în tine și să fii puternic când toată lumea îți spune altceva. Îmi uram de exemplu nasul, mi se părea foarte mare. Ulterior a început să îmi placă, iar acum, când mă uit la fotografii, îmi dau seama că nu era chiar atât de rău, dar atunci era o mare problemă”, a declarat Iulia Albu conform Viva Cântăreața Inna și-a lansat revistă online, în limba engleză. Se numește INNAMag și este disponibilă pe site-ul oficial al artistei. Primul număr al revistei conține un interviu cu fotograful Edward Aninaru, cel care a realizat și shooting-ul de copertă, o un jurnal de călătorie al Innei- „înconjurul lumii într-o lună”, prin România sau recomandările cântăreței pe diverse subiecte, potrivit Pagina de media Victor Slav ar fi fost prins la volan în timp ce era sub influența drogurilor, iar potrivit declarațiilor apărute în presă, fostul soț al Biancăi Drăgușanu ar fi fost singur în mașină atunci când a fost oprit de polițiști. Victor Slav ar fi coborât din mașină, la cererea poliției, dezorientat, incoerent și avea pupilele dilatate, reacție a consumului de droguri. Acesta ar fi consumat marijuana, scrie Click