​Caru' cu vedete: Cătălin Botezatu este grav bolnav. Designerul are o tumoră şi va fi operat de urgenţă; What's Up a uitat-o pe Simina, fosta lui soție. Și-a găsit liniștea în brațele unei alte femei

What's Up se iubește cu o nouă femeie cu care deja ia lucrurile foarte în serios, dovadă faptul că amândoi și-au făcut un tatuaj asemănătos pe un deget de la mână, ca o adevărată demonstrație de dragoste."De peste 2 luni şi jumătate am terminat o relație de 9 ani și de o lună simt că mi-am găsit jumătatea. #niciodată nu e prea devreme să te indragostești. Rog presa să nu inventeze doar de dragul scandalului”, a spus What's Up conform Click Cătălin Botezatu este grav bolnav. În luna iulie, designerului i-a fost depistată o tumoră la apendice şi face chimioterapie, iar astăzi va fi operat de urgenţă, intervenţie în urma căreia îi va fi tăiat jumătate din colon.Neoplasm Mucinos Apendicular – acesta este diagnosticul primit de Cătălin Botezatu, în urma unor analize minuţioase realizate într-o clinică din Istanbul. Din fericire, în urma testelor s-a constatat că nu sunt prezente metastaze, scrie Viva În vârstă de 55 de ani, Brad Pitt nu a vorbit până acum foarte mult despre cauzele care au dus la despărţirea de Angelina Jolie, însă se pare că actorul a decis să se deschidă în faţa jurnaliştilor de la The New York Times, cărora le-a dezvăluit că a avut nevoie de terapie la Alcoolicii Anonimi, potrivit Ok magazine „Pur și simplu îl admir enorm, enorm enorm! Mi se umple sufletul de admirație, de respect. E atât de interesant, învăț de la el, și nu numai eu, ci și actorii foarte tineri, și există o comunicare perfectă. Asta mă bucură cel mai mult, și asta nu poate decât să înlesnească, să facă ușoară, plăcută și extrem de eficientă munca actorilor și vreau să spun un cuvânt de mulțumire și de recunoștință pentru întreaga echipă de filmare”, a spus Maia Morgenstern despre fostul ei soț, conform Viva Mihai Mitoșeru spune clar că el și Noemi au decis să divorțeze, însă se pare că primul pas către separare îi aparține, deranjat că el avea planuri serioase, care includeau și un copil, în timp ce nevasta lui devenise preocupată mai mult de propria persoană. „Am avut bunul simț să ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp și nu mai pot să fac pe prostul când mă întreabă toată lumea de ce sunt singur! După o relație de 13 ani, am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem la notar și să divorțăm!”, a spus Mitoșeru pentru Click