Caru' cu vedete: În vacanță, Regina Elisabeta a II-a comandă de la fast-food. Care este mâncarea ei favorită; Catrinel Menghia, fotografiată alături de Johnny Depp. Lidia Buble a reacţionat imediat: „Plâng“

Zilele acestea, în Italia are loc Festivalul de Film de la Veneţia, iar Catrinel Menghia a postat pe pagina ei de Instagram mai multe fotografii în care apare alături de Johnny Depp. Mare fană a actorului american, Lidia Buble i-a lăsat lui Catrinel Menghia un comentariu amuzant, „Plând“, referindu-se că regretă foarte mult că ea nu l-a întâlnit pe Depp şi nu are nicio fotografie cu el, scrie Ok magazine Surpriză de proporții, în show-biz. În timp ce fanii îl compătimeau pe solistul Marius Ivancea sau What’s Up, care anunțase pe 12 august că a divorțat de Simina, iată că acesta își savura liniștit o altă poveste de dragoste.Cântărețul piesei ”Taxi” este îndrăgostit lulea, dovadă stând și postarea lui de pe conturile sociale, plină de dulcegării, dar și fotografia în care ambii au un zâmbet larg, conform Click Regina apelează la firmele de take away, iar felul ei preferat de mâncare este fish & chips (pește cu cartofi prăjiți), iar un angajat al Palatului merge până la Ballater după comandă. Elisabeta a II-a nu este însă singura amatoare de fast-food, gurmandul Prinț Philip având și el plăcerile lui vinovate, la fel de pline de calorii, dat fiind că acesta adoră pizza și cartofii prăjiți, notează Viva Cătălin Botezatu a fost operat de urgență în Turcia, după ce în urma unui set de analize, medicii au descoperit că acesta suferă de o tumoră la colon. Celebrul designer a stat în jur de 6 ore pe masa de operație, iar acum este la secția de terapie intensivă. O persoană din anturajul vedetei a explicat că operația a fost un succes și că juratul de la „Bravo, ai stil” este acum în afara oricărui pericol, potrivit Click În topul 10 al celor mai bine plătite din lume două britanice se aflau pe această listă: Kate Moss, cu venituri de 9 milioane de lire şi Rosie Huntington-Whiteley, cu 8 milioane de lire, potrivit revistei Forbes. Cara Delevingne a reuşit să le detroneze pe cele două modele, obținând anul trecut venituri de 21.500.000 de lire, relatează Libertatea