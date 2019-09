Caru' cu vedete: Legătura dintre Horia Brenciu şi Karmen Simionescu. Ce îi uneşte pe cei doi; Andreea Marin, vacanță de vis alături de iubitul ei! Cât de sexy e "Zâna" în costum de baie

Andreea Marin este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Cu o carieră de succes în televiziune, o fiică superbă, Violeta, şi un bărbat alături de care şi-a refăcut viaţa după divorţul de Tucay, “Zâna surprizelor” a împărtăşit fanilor detalii din vacanţa sa în Grecia, alături de Adrian Brâncoveanu. Alături de partenerul său de viaţă, Andreea Marin s-a refugiat la Mănăstirea Meteora, o locaţie extrem de populară în Grecia, conform Click pentru femei Momente cumplite pentru Gabriela Cristea. Vedeta a ajuns de urgență, la spital, cu fetița ei cea mică. Iris a făcut febră și nu s-a simțit deloc bine. Gabriela Cristea s-a îngrijorat și a mers de urgență la spital. 'Trezit ieri dimineata cu chef de joaca, aniversat 6 luni, brusc febra pe la pranz, scaun moale, plecat la medic si pe drum regurgitat in masina, internat urgent, tratament, noapte alba, febra mare dimineata la 5:00 si azi o luam de la capat. Thea Iris Selena are gastroenterocolita!', a mărturisit Gabriela Cristea potrivit Viva S-a căsătorit, a devenit mămică, dar nu şi-a abandonat cariera. Ba mai mult, face tot posibilul pentru a fi şi mai cunoscută. Fata lui Adi Minune va fi una dintre surprizele de la Vocea României. Karmen Simionescu a participat la audiţiile pe nevăzute, a impresionat juriul şi a ajuns în echipa lui Horia Brenciu. Solista se alătură astfel artiştilor care erau deja cunoscuţi când au intrat în competiţia de la Pro TV, cum ar fi Tavi Clonda, Maria Constantin, Emilia Dorobanţu, scrie Ok magazine A jucat în nenumărate filme şi seriale care au avut un succes incredibil, precum „Johnny English“, „BlackAdder“ şi „Maigret“, însă rolul care l-a consacrat pe Rowan Atkinson este, fără doar şi poate, cel al lui Mr. Bean. Cu un umor aparte, care nu poate fi egalat, Rowan Atkinson este confundat în continuare cu Mr. Bean, un rol care îl va urmări toată viaţa şi care i-a schimbat radical cariera. Datorită rolurilor sale, Rowan Atkindson a fost ales de The Observer ca unul dintre cei mai buni 50 de actori de comedie din toate timpurile, relatează Click 13 ani înseamnă o viață întreagă. E greu, cel mai nasol e că nu există un motiv real, nici noi nu știm exact de ce ne-am despărțit. Bănuiesc că faptul că am fost fiecare cu treaba lui în ultima perioadă… ea stă 20 de ore la muncă, eu sunt plecat tot timpul cu filmări sau spectacole…asta a fost principala problemă. Suntem și orgolioși, și Raci amândoi, niciunul nu lasă de la el. Ce-o vrea Dumnezeu… Eu cred că cel mai bun lucru pe care l-am făcut a fost să o invit la divorț”, a declarat Mitoșeru pentru Viva